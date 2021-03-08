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(Анти) Герой футбольного дня. Артем Беседин
Новый нападающий в ближайшем будущем очень нужен
Фото - Олександр Приходько
Артем Беседин – основной форвард "Динамо". Это понятно, непонятно только, играл бы Артем так часто и много, если бы в распоряжении Мирчи Луческу был высококлассный нападающий. Супряга не тянет, Клейтон – это кот в мешке, Ванат слишком молод, а Вербич, который по своей природе является полузащитником, травмирован. Вот и приходится Мирче Луческу заниматься не творческой, а рутинной тренерской работой: не игроков учить какому-то футболу, а футбол "подбирать" под сильные стороны имеющихся в распоряжении игроков.
Имея такого нападающего, как Артем Беседин, приходится выкручиваться. Мы уже анализировали специфику действий Виталия Буяльского >>>, который, будучи лидером "Динамо" и одним из самых результативных игроков киевлян в 2021-м году, выдает крайне скромные показатели ТТД. Потому что играет на специфической позиции – выше центральных полузащитников и ниже выдвинутого вперед форварда Беседина. Заполняет пространство, возникающее после маневров Артема, подбирает мячи, выигранные им в единоборствах и тому подобное.
То есть, помогает "Динамо" сделать так, чтобы черновая работа центрального нападающего не была напрасной для команды. С чем-чем, а с борьбой, движением, усердием у Беседина проблем нет. Но есть проблемы с чисто техническим арсеналом.
Как он вчера исполнял пенальти в ворота "Миная"?! Небольшой разбег, но очень широкие шаги. Опорная нога при ударе недостаточно близко к мячу, поэтому Беседин как бы тянулся для того, чтобы пробить. Пробил недостаточно сильно для голкипера, как следствие – сейв Поповича. И это для того он выпрашивал право пробить у Жерсона Родригеша?! Повезло, что судьи усмотрели нарушение правил во время сейва голкипера и Жерсон исправил ошибку коллеги. Хотя "Динамо" победило бы и без этого гола.
Куда более важным после ленивого первого тайма было первое взятие ворот. И здесь вы можете отметить, что Беседин принял в нем непосредственное участие, а по итогам матча подвергается критике. Но что же это за участие?! На видео видно, как Артем расстроился собственной игре головой после подачи Де Пены. Ведь, наверняка, планировал ударить по воротам, а вышла случайная передача на дальнюю штангу.
Мирча Луческу выжимает все соки из этой команды и с Артема Беседина в частности. Но на будущее необходимо усиление. Усиление позиции нападающего – прежде всего.
Фото - Александр Приходько, UA-Футбол
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