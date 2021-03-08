Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай

Киевское "Динамо" в рамках 17-го тура чемпионата Украины разгромило "Минай" и сохранило отрыв от "Шахтера" на уровне четырех очков. Интриги в игре совсем не получилось, поэтому больше внимания привлекала встреча тренера с бывшим подопечным (Луческу и Кобина), бывшей звезды со своим родным клубом (Милевский - Динамо), а также возвращение после шестилетней паузы в УПЛ Михаила Кополовца. В какой атмосфере состоялся матч "Динамо" - "Минай", смотрите в фото репортаже от Александра Приходько.

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