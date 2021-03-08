  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай

Премьер-лига
(1 голосов)
Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в рамках 17-го тура чемпионата Украины разгромило "Минай" и сохранило отрыв от "Шахтера" на уровне четырех очков. Интриги в игре совсем не получилось, поэтому больше внимания привлекала встреча тренера с бывшим подопечным (Луческу и Кобина), бывшей звезды со своим родным клубом (Милевский - Динамо), а также возвращение после шестилетней паузы в УПЛ Михаила Кополовца. В какой атмосфере состоялся матч "Динамо" - "Минай", смотрите в фото репортаже от Александра Приходько.

Фотогалерея

Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 1Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 2Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 3Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 4Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 5Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 6Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 7Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 8Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 9Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 10Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 11Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 12Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 13Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 14Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 15Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 16Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 17Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 18Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 19Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 20Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 21Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 22Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 23Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 24Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 25Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 26Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 27Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 28Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 29Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 30Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 31Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 32Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 33Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 34Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 35Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 37Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 39Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 40Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 41Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай - фото 42
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) фото ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...