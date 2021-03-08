Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Душевные встречи на фоне будничной победы. ФОТО репортаж с матча Динамо - Минай
фото - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" в рамках 17-го тура чемпионата Украины разгромило "Минай" и сохранило отрыв от "Шахтера" на уровне четырех очков. Интриги в игре совсем не получилось, поэтому больше внимания привлекала встреча тренера с бывшим подопечным (Луческу и Кобина), бывшей звезды со своим родным клубом (Милевский - Динамо), а также возвращение после шестилетней паузы в УПЛ Михаила Кополовца. В какой атмосфере состоялся матч "Динамо" - "Минай", смотрите в фото репортаже от Александра Приходько.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- "Я сделаю все, чтобы Месси остался". Официально: Жоан Лапорта – президент каталонской Барселоны
- Денисов: Простой донецкий парень Алексей Белик послал Гельзина туда, куда он заслужил пойти
- Юрген, сколько можно? Ливерпуль - Фулхэм 0:1. Видео обзор матча
- Оболонь берет трех молодых к старту, Горняк-Спорт питается свободными агентами. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО