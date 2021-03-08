Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В прошедшую среду "Александрия" сумела пройти "Днепр-1" в кубке Украины, выбив их после серии пенальти. Спустя пять дней судьба свела команды в чемпионате, подарив шанс Игорю Йовичевичу взять реванш. Посмотрим, чем же закончится второй раунд противостояния.

Favbet-лига. 17-й тур

8 марта, Днепр, стадион "Днепр-Арена"

"Днепр-1" 14:00 "Александрия"