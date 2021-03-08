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Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(3 голосов)

Йовичевич попытается взять реванш

Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото - Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

В прошедшую среду "Александрия" сумела пройти "Днепр-1" в кубке Украины, выбив их после серии пенальти. Спустя пять дней судьба свела команды в чемпионате, подарив шанс Игорю Йовичевичу взять реванш. Посмотрим, чем же закончится второй раунд противостояния.

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8 марта, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 14:00 "Александрия"

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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