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Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Йовичевич попытается взять реванш
Фото - Днепр-1
В прошедшую среду "Александрия" сумела пройти "Днепр-1" в кубке Украины, выбив их после серии пенальти. Спустя пять дней судьба свела команды в чемпионате, подарив шанс Игорю Йовичевичу взять реванш. Посмотрим, чем же закончится второй раунд противостояния.
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8 марта, Днепр, стадион "Днепр-Арена"
"Днепр-1" 14:00 "Александрия"
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