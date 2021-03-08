Favbet-лига. Рух 0:4 Десна. Рагнар помог, но не своим

Конечно, главной новостью утра в день матча стала погода, резко изменившаяся во Львове в сторону похолодания и снегопада. Однако поле стадиона "СКИФ", хоть и с трудом, но с нагрузкой справилось. Как и работников, ухаживающих за ареной, стоит похвалить за проделанную ими работу.

По составам же основным стал дебют Рагнара Сигурдссона и сразу же в старте. Исландец занял место в центре защиты "Руха" вместе с Зецем, сместив Белого направо, а Глиху налево, где тот замещал дисквалифицированного Марьяна Мысыка. Также с первых минут вышли Ярослав Мартынюк и Богдан Бойчук, а не Роман Гагун и Юрий Климчук, которых ждал в составе ваш покорный слуга.

Удивил и Александр Рябоконь, прежде всего тем, что оставил в основе опытного Гитченко, а Максима Имерекова отправил на скамейку запасных. В остальном отметил бы выход в старте Евгения Чепурненко, впервые после возвращения в "Десну" из второлигового "Диназа" этой зимой. Напомню, что в осенней части сезона опорник стал лучшим бомбардиром дивизиона в обеих группах, чем и заслужил шанс вернуться в элитный чемпионат.

Уже в начале поединка дебютанты основных составов отметились в протоколе, только по-разному. Евгений оформил забитый гол, а вот Рагнар в том же эпизоде натурально "привез" своей команде колоссальные проблемы, отдав по сути предголевую передачу. Сигурдссон очень долго настраивался на передачу, что позволило Тотовицкому сделать перехват и выложить круглого Чепурненку на пустые ворота. У львовян были претензии к голу, из-за того, что мяч после перехвата Тотовицкого ударился Андрею в руку, следовательно, помог ему продолжить атаку. Но VAR-системы на матче не было. Кстати, понадобилась бы она и в эпизоде с фолом на Кондракове в концовке тайма, но падению Даниила судья не поверил, а за слишком эмоциональную реакцию "наградил" его горчичником.

"Десна" и дальше с легкостью создавала моменты и вскоре Филипп Будковский попал в штангу, пробивая в падении после прострела Ефима Конопли. К эпизоду привела красивая комбинация гостей, в ходе которой защитников "Руха" разбрасывали, словно котят, уж пускай они простят меня за подобное сравнение...

Под занавес первого тайма "Десна" все же удвоила счет, усилиями снова Андрея Тотовицкого в роли асисстента и Егора Картушова в качестве завершителя контратаки. Причем разрезающий пас "двадцатки" гостей хочется отметить отдельно, настолько все было сделано красиво, своевременно и эффективно.

В перерыве Иван Федик сделал тройную замену, сняв с игры Сигурдссона, Мартинюка и Борячука, вместо которых вышли Гагун, Сыч и Климчук. У хозяев стало лучше получаться прессинговать соперника, но и "Десна" сбавила обороты, явно став экономить силы на будущие матчи. Но даже "эконом-режим" не помешал сиверянам довести счет до крупного, Конопля навесил, а Тотовицкий головой точно пробил, продавив защитника. Но 1+2 в протоколе для Андрея помешал арбитр, посчитавший, что хавбек гостей нарушал правила на оппоненте.

И все же гости забили третий мяч быстрее, чем хозяева первый.Сделал это Филипп Будковский с пенальти. Собственно, именно навес центрфорварда справа привел к игре рукой Максима Белого, за что и был назначен приговор. Прошло всего три минуты и Алексей Гуцуляк оформил еще один гол, убрав на замахе оппонента и пробив с подкруткой под дальнюю штангу.

Победа оставила "Десну" в четверке с шестиочковым отставанием от зоны Лиги чемпионов. "Рух" же не смог набрать очков и оторваться от "Ингульца" и "Миная", с которыми он конкурирует за право не быть всего лишь "Лучшим после "Львова".

Рух - Десна 0:4 (0:2)

Голы: Чепурненко (21), Картушов (43), Будковский (63 пен), Гуцуляк (65)

Рух: Мысак, Белый, Зец, Сигурдссон (Гагун 46), Глиха, Карасюк, Мартинюк (Сыч 46), Федорчук, Бойчук (Карабин 84), Борячук (Климчук 46), Кондраков.

Десна: Паст, Конопля (Полегенько 86), Гитченко, Тамм, Мостовой, Огиря, Чепурненко (Ермаков 76), Картушов (Калитвинцев 76), Тотовицкий, Гуцуляк (Сухоцкий 82), Будковский (Дегтярев 82).

Предупреждение: Кондраков (36), Глиха (40), Федорчук (85) - Будковский (12), Мостовой (78)