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Favbet-лига. Рух 0:4 Десна. Рагнар помог, но не своим

Премьер-лига
(2 голосов)

Дебют исландца в УПЛ оказался провальным

Favbet-лига. Рух 0:4 Десна. Рагнар помог, но не своим

Фото - УПЛ

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Конечно, главной новостью утра в день матча стала погода, резко изменившаяся во Львове в сторону похолодания и снегопада. Однако поле стадиона "СКИФ", хоть и с трудом, но с нагрузкой справилось. Как и работников, ухаживающих за ареной, стоит похвалить за проделанную ими работу.

По составам же основным стал дебют Рагнара Сигурдссона и сразу же в старте. Исландец занял место в центре защиты "Руха" вместе с Зецем, сместив Белого направо, а Глиху налево, где тот замещал дисквалифицированного Марьяна Мысыка. Также с первых минут вышли Ярослав Мартынюк и Богдан Бойчук, а не Роман Гагун и Юрий Климчук, которых ждал в составе ваш покорный слуга.

Удивил и Александр Рябоконь, прежде всего тем, что оставил в основе опытного Гитченко, а Максима Имерекова отправил на скамейку запасных. В остальном отметил бы выход в старте Евгения Чепурненко, впервые после возвращения в "Десну" из второлигового "Диназа" этой зимой. Напомню, что в осенней части сезона опорник стал лучшим бомбардиром дивизиона в обеих группах, чем и заслужил шанс вернуться в элитный чемпионат.

Уже в начале поединка дебютанты основных составов отметились в протоколе, только по-разному. Евгений оформил забитый гол, а вот Рагнар в том же эпизоде натурально "привез" своей команде колоссальные проблемы, отдав по сути предголевую передачу. Сигурдссон очень долго настраивался на передачу, что позволило Тотовицкому сделать перехват и выложить круглого Чепурненку на пустые ворота. У львовян были претензии к голу, из-за того, что мяч после перехвата Тотовицкого ударился Андрею в руку, следовательно, помог ему продолжить атаку. Но VAR-системы на матче не было. Кстати, понадобилась бы она и в эпизоде с фолом на Кондракове в концовке тайма, но падению Даниила судья не поверил, а за слишком эмоциональную реакцию "наградил" его горчичником.

"Десна" и дальше с легкостью создавала моменты и вскоре Филипп Будковский попал в штангу, пробивая в падении после прострела Ефима Конопли. К эпизоду привела красивая комбинация гостей, в ходе которой защитников "Руха" разбрасывали, словно котят, уж пускай они простят меня за подобное сравнение...

Под занавес первого тайма "Десна" все же удвоила счет, усилиями снова Андрея Тотовицкого в роли асисстента и Егора Картушова в качестве завершителя контратаки. Причем разрезающий пас "двадцатки" гостей хочется отметить отдельно, настолько все было сделано красиво, своевременно и эффективно.

В перерыве Иван Федик сделал тройную замену, сняв с игры Сигурдссона, Мартинюка и Борячука, вместо которых вышли Гагун, Сыч и Климчук. У хозяев стало лучше получаться прессинговать соперника, но и "Десна" сбавила обороты, явно став экономить силы на будущие матчи. Но даже "эконом-режим" не помешал сиверянам довести счет до крупного, Конопля навесил, а Тотовицкий головой точно пробил, продавив защитника. Но 1+2 в протоколе для Андрея помешал арбитр, посчитавший, что хавбек гостей нарушал правила на оппоненте.

И все же гости забили третий мяч быстрее, чем хозяева первый.Сделал это Филипп Будковский с пенальти. Собственно, именно навес центрфорварда справа привел к игре рукой Максима Белого, за что и был назначен приговор. Прошло всего три минуты и Алексей Гуцуляк оформил еще один гол, убрав на замахе оппонента и пробив с подкруткой под дальнюю штангу.

Победа оставила "Десну" в четверке с шестиочковым отставанием от зоны Лиги чемпионов. "Рух" же не смог набрать очков и оторваться от "Ингульца" и "Миная", с которыми он конкурирует за право не быть всего лишь "Лучшим после "Львова".

Рух - Десна 0:4 (0:2)
Голы: Чепурненко (21), Картушов (43), Будковский (63 пен), Гуцуляк (65)
Рух: Мысак, Белый, Зец, Сигурдссон (Гагун 46), Глиха, Карасюк, Мартинюк (Сыч 46), Федорчук, Бойчук (Карабин 84), Борячук (Климчук 46), Кондраков.
Десна: Паст, Конопля (Полегенько 86), Гитченко, Тамм, Мостовой, Огиря, Чепурненко (Ермаков 76), Картушов (Калитвинцев 76), Тотовицкий, Гуцуляк (Сухоцкий 82), Будковский (Дегтярев 82).
Предупреждение: Кондраков (36), Глиха (40), Федорчук (85) - Будковский (12), Мостовой (78)

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В статье: Десна (Чернигов) Рух (Львов)
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Комментарии (20)
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 16:35
Рагнар Локбрак
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diaigor (Львів)
08.03.2021 в 16:35
На мій погляд зробили б у Львові одну сильну команду яка могла б боротися з ДК і ШД за лігу чемпіонів, а то одні 4:0 інші 0:4 і весь львівський футбол...
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Prideman (Lviv)
08.03.2021 в 16:41
ПФК Львів взагалі то 1-4 програв, а не 0-4. Ага одну команду і назвати її знову Карпати, як у 1989? Ми це вже проходили. Що з цього вийшло всі вже побачили.
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diaigor (Львів)
08.03.2021 в 16:49
Яких 1:4 !!! 0:4
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Prideman (Lviv)
08.03.2021 в 16:50
ПФК Львів програв Динамо 1-4! Глянь в ютубі огляд матчу
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diaigor (Львів)
08.03.2021 в 16:52
Ми не це проходили...
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Drovko (Lviv)
08.03.2021 в 16:20
Я не вболівальник Руху, але команду шкода. Не заслуговували вони по грі такого рахунку. Особливо в 1-му таймі. І по 1-му таймі, як мінімум в двох епізодах арбітр приймав, на мій погляд, неправильні рішення на користь Десни, які вплинули на результат. А загалом Десна була сильніша, тут без питань.
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simargl (Чернигов)
08.03.2021 в 16:09
Хорошая, солидная игра !! Молодцы, поздравляю команду и болельщиков Десны !!! Поле конечно полный огород, комментаторы так сильно болели за Рух , что просто тошнило ... но то все мелочи. Ждем 14 число и игру с ШД ... следующий тур будет очень интересным !!!
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Prideman (Lviv)
08.03.2021 в 16:28
Бо коментатори місцеві.
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trafalgar (Запорожье)
08.03.2021 в 16:46
бронзу вам не отдадим,бронза будет за зарей
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Prideman (Lviv)
08.03.2021 в 16:09
На мій погляд арбітр зламав усю гру. Спочатку перший гол Десни зарахував, а там була гра рукою. І те, що м'яч попав в руку від ноги нічого не міняє. В нападі будь-який контакт м'яча з рукою це фол. Хоча все почалося з ляпу ісландця, але тим не менш. Далі: у ворота Десни мав бути пенальті. Кондракову перечепили опорну ногу, там ніякої симуляції не було. Чистий пенальті. Хоча по грі Десна була сильнішою, але все могло бути по іншому,якби арбітр в перші 20-30хв. судив нормально. Рух не виглядав безнадійно. Козловський, давай, говори далі, що Федик класний тренер)). З таким класом і вилетіти недовго. Поставити в основі в захисті ісландця-пенсіонера, який немає ігрової практики, ні ігрових кондицій, ні фізики, який нічого не показав на зборах, до того ж не на його позицію, це дуже "розумно". От і результат. Грати має той, хто сильніший на даний момент, а не той, хто Англії забивав на Євро кілька років тому.
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-1
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simargl (Чернигов)
08.03.2021 в 16:11
Правила поменялись. Такие моменты считают в пользу атаки. Мяч попал в руку , а не игра рукой... Учи матчасть и не позорься !!!
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0
-3
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Prideman (Lviv)
08.03.2021 в 16:15
Відколи це вони помінялися? Це коли захиснику від ноги м'яч потрапляє в руку в штрафному це не пенальті. Але тут мова про напад, а не про захист. В нападі будь-який контакт м'яча з рукою - фол. І я не ганьблюся. Я кажу, що до арбітра є питання в плані об'єктивного арбітражу. Жовту Кондракову за що? Там чистий пенальті. Той Романов хай до окуліста сходить.
+2
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Tenma7 (Чернигов)
08.03.2021 в 16:21
Это с июля вводить собрались, сейчас пока любая рука в атаке это фол. Первый гол не должны были защитывать. А вот пеналь спорный 50/50
+2
0
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Prideman (Lviv)
08.03.2021 в 16:24
Tenma7 (Чернигов) так я про то і кажу. Перший гол не повинен був Романов зараховувати. Щодо пенальті, я тричі дивився повтор, там не було симуляції.
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фрілансер (Львів)
08.03.2021 в 15:59
І толку з тих двох команд в УПЛ!? 0-8 для міста...
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-1
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Prideman (Lviv)
08.03.2021 в 16:27
яке 0-8? Ти арифметику вчив у школі? А який толк від Карпат? Нехай краще такі грають, ніж ті, що навіть сезон дограти не можуть.
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.03.2021 в 15:55
Будуть з Зорею бодатися за 3 місце.
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Konnichiwa (Куала-Лумпур)
08.03.2021 в 16:04
Думаю, следующий тур покажет, кто за какое место будет бороться..
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 16:36
Мяу!
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0
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