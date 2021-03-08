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Вратарь Ингульца – Поворознюку: Григорьевич, еб**ть Колос не вышло, но ничья – тоже неплохой результат

Премьер-лига
(7 голосов)

Стандарты общения с прессой немного просели

Вратарь Ингульца – Поворознюку: Григорьевич, еб**ть Колос не вышло, но ничья – тоже неплохой результат

Фото: скриншот из репортажа "Великий футбол"

Новина українською

Голкипер "Ингульца" Артем Малыш в интервью программе "Великий футбол" поделился своими эмоциями после ничьи с "Колосом" в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги (0:0).

"Думаю, боженька – не фраер, он все видит и даст нам остаться в УПЛ. Григорьевич, с днем рождения. Е####ь не получилось, но ничья тоже неплохой результат".

Напомним, Малыш – воспитанник академии "Динамо". За команду U-19 он дебютировал в сезоне 2017/18, сыграв за два сезона в общей сложности 4 матча, пропустив 6 мячей. Еще 2 поединка Артем провел в команде "Динамо-U21".

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Александр Поворознюк Артем Малыш
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(7 голосов)
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Комментарии (16)
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Просто Толик (Одесса)
08.03.2021 в 16:45
Ребята, ну к чему это ханжество? Весь матч на поле слышен непрерывный мат, причем начиная от официальных лиц и заканчивая бабой Валей уборщицей, и это еще если матч без болельщиков. А если с болельщиками, то звук тем более в телевизоре надо выключать, не говоря уже, о том, чтобы идти с девушкой иили ребенком на стадион. Кругом ведь интеллигенция, эрудиты, сотрудники института русского и украинского языка.
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 16:38
Рюкзак сними
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0
0
viajador (с. Печихвости)
08.03.2021 в 16:18
А відео дебіла?
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+2
0
androma (Вересневе)
08.03.2021 в 16:09
Он хоть понимает, что теперь уйма народу будет желать вылету Ингульца из УПЛ толька за одно его дурацкое выражение.
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+4
0
Мрійник (Куп'янськ)
08.03.2021 в 15:52
Ще одна жертва тіктока...
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+6
0
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 15:48
Твою кузьку)))
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.03.2021 в 15:50
Свою...
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.03.2021 в 15:43
Або старший по футболу Срун?)
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.03.2021 в 15:41
А що там скільки свого часу отримав дискви "гравець" Аталанти Вітя К. після голу на останній хвилині?
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0
-1
krakow (Херсон)
08.03.2021 в 15:33
Вихований дегенерат. ДинамаКива.
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
08.03.2021 в 15:33
Быкуем ... не красиво... и если накажут Гельзина , то и этого засранца надо наказать !!!
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+8
-1
янковский ян (Запорожье)
08.03.2021 в 15:31
Это не ситуация с Гельзиным тут парню нужно в..бать пять матчей и штраф
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+7
-1
Unselfish (Белая Церковь )
08.03.2021 в 15:30
Еб..ь крассавчик, все по делу сказал, какой канал, такой и комментарий...
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+4
-3
aleksandrdre (Краматорск)
08.03.2021 в 16:40
вот пусть твои дети и слушают таких красавчиков ис тобой потом общаются на понятном тебе языке
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.03.2021 в 15:30
Все це вже проходили. "Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы не смущать начальство разумениеем своим".
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+11
-2
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
08.03.2021 в 15:48
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+9
-1


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