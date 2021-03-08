Вратарь Ингульца – Поворознюку: Григорьевич, еб**ть Колос не вышло, но ничья – тоже неплохой результат

Ребята, ну к чему это ханжество? Весь матч на поле слышен непрерывный мат, причем начиная от официальных лиц и заканчивая бабой Валей уборщицей, и это еще если матч без болельщиков. А если с болельщиками, то звук тем более в телевизоре надо выключать, не говоря уже, о том, чтобы идти с девушкой иили ребенком на стадион. Кругом ведь интеллигенция, эрудиты, сотрудники института русского и украинского языка.