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Вратарь Ингульца – Поворознюку: Григорьевич, еб**ть Колос не вышло, но ничья – тоже неплохой результат
Стандарты общения с прессой немного просели
Фото: скриншот из репортажа "Великий футбол"
Голкипер "Ингульца" Артем Малыш в интервью программе "Великий футбол" поделился своими эмоциями после ничьи с "Колосом" в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги (0:0).
"Думаю, боженька – не фраер, он все видит и даст нам остаться в УПЛ. Григорьевич, с днем рождения. Е####ь не получилось, но ничья тоже неплохой результат".
Напомним, Малыш – воспитанник академии "Динамо". За команду U-19 он дебютировал в сезоне 2017/18, сыграв за два сезона в общей сложности 4 матча, пропустив 6 мячей. Еще 2 поединка Артем провел в команде "Динамо-U21".
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