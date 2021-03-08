Выберите лучший гол 17-го тура УПЛ - Видео + Опрос

Неделю назад команды высшего дивизиона чемпионата Украины порадовали нас большим количеством эффектных голов. На этот раз не было дальних ударов, зато в достатке командных голов. Итак, вашему вниманию перечень претендентов на звание лучшего гола 17-го тура чемпионата Украины:

"Шахтеру" было непросто в игре с "Олимпиком", но гол Додо после отличной диагонали Майкона позволил взять важные три очка

"Минай" продержался в тайм в игре с "Динамо", но после перерыва закарпатцы сдались после классной комбинации, которую завершил капитан бело-синих Сергей Сидорчук

Александр Гладкий стал настоящим героем игры со "Львовом". Именно опытный бомбардир открыл счет - первым касанием он принял скидку от Фаворова, а вторым пробил сходу

А через несколько минут форвард "Зари" эффектно ассистировал Аллахьяру Саядманешу пятой - иранец, который является настоящим лидером луганчане весной, свой шанс не упустил

Точный удар Алексея Гуцуляка - это пример качественной индивидуальной работы. Его "Десна", к слову, не оставила шансов "Руху"

Напомним, что в 16-м туре 68% читателей UA-Футбол, принявших участие в опросе, отдали свои голоса за удар форварда "Руха" Кухаревича в игре с "Колосом". Второе место занял Андрей Тотовицкий из "Десны" (14%), а голы Нкенга из "Олимпика" и Тилля из "Ворсклы" получили по 9% голосов.