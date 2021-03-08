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Цымбалюк: Первая мысль - что травма идентична той, что получил Эдуардо в Арсенале
После данного повреждения защитник не винит соперника
Капитан "Олимпика" Евгений Цымбалюк в интервью ТК "Футбол" рассказал
"Первая мысль была, что это травма идентична той, что получил Эдуардо в "Арсенале", лет 10 назад. Еще тогда в сознании отложилась та страшная травма. Я просто увидел, что у меня голеностоп в другую сторону. И я думал, это перелом открытый и вся жизнь пролетела перед глазами.
Видео я просмотрел только один раз: хотел понять, почему я не сгруппировался, почему все так получилось. Была обычная борьба, игровой момент. Шиндер не виноват, это обычный игровой момент. Может быть, усталость дала о себе знать, из-за этого не успел сгруппироваться.
Отёк еще побаливает иногда. А так, день-два и сразу в работу, чтобы не терять время. Со мной все хорошо. Я вернусь только сильнее", - сказал Цымбалюк.
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