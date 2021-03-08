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Денисов: Пенальти у Колоса не идут. А где-то грустит Евгений Селезнев
Колос снова не забил пенальти
instagram.com/e_seleznev
В матче 17-го тура УПЛ "Ингулец" принимал "Колос".
"А вот где-то грустит Евгений Селезнев, который думает: "А вот если бы я играл, то был бы и полуфинал Кубка и три очка с "Ингульцом".
Могли испортить настроение юбиляру Александру Поворознюку футболисты "Колоса", но внештатного пенальтиста Евгения Селезнева пока еще не может свести президент "Колоса" Андрей Засуха с главным тренером Русланом Костышиным. Встреча эта так и не состоялась и не знаю, состоится она теперь или нет, пока нет никакой информации.
Вот так "Колос" упускает победу за счет того, что пенальти у команды явно не идут. Особенно, на этой неделе", - сказал Денисов.
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