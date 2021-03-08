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Денисов: Пенальти у Колоса не идут. А где-то грустит Евгений Селезнев

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос снова не забил пенальти

Денисов: Пенальти у Колоса не идут. А где-то грустит Евгений Селезнев

instagram.com/e_seleznev

Новина українською

В матче 17-го тура УПЛ "Ингулец" принимал "Колос". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. При этом хавбек "Колоса" Павел Ориховский не смог реализовать пенальти. Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал невезение подопечных Руслана Костышина.

"А вот где-то грустит Евгений Селезнев, который думает: "А вот если бы я играл, то был бы и полуфинал Кубка и три очка с "Ингульцом".

Могли испортить настроение юбиляру Александру Поворознюку футболисты "Колоса", но внештатного пенальтиста Евгения Селезнева пока еще не может свести президент "Колоса" Андрей Засуха с главным тренером Русланом Костышиным. Встреча эта так и не состоялась и не знаю, состоится она теперь или нет, пока нет никакой информации.

Вот так "Колос" упускает победу за счет того, что пенальти у команды явно не идут. Особенно, на этой неделе", - сказал Денисов.

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В статье: Евгений Селезнев Александр Денисов Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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waleo (Киев)
08.03.2021 в 18:15
забери его себе, сразу радости прибавится
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+2
0
prostors (Вольногорск)
08.03.2021 в 17:52
У шахтера игра не идет, "А вот где-то грустит Евгений Селезнев, который думает: "А вот если бы я играл, то был бы и полуфинал Кубка".
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
08.03.2021 в 17:49
Возьмите его в шахтер чтоб не грустил
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+1
0


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