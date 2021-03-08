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Реванша не вышло. Днепр-1 - Александрия 0:0. Видеообзор поединка

Премьер-лига
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Обзор матча

Реванша не вышло. Днепр-1 - Александрия 0:0. Видеообзор поединка

scdnipro1.com.ua

Новина українською

17-й тур УПЛ завершился матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Александрию".

После поражения в Кубке Украины днепряне изо всех сил старались взять реванш, но забить так и не сумели. Как итог – нулевая ничья.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Днепр-1 - Александрия 0:0

Обзор матча:

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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