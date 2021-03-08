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Реванша не вышло. Днепр-1 - Александрия 0:0. Видеообзор поединка
Обзор матча
scdnipro1.com.ua
17-й тур УПЛ завершился матчем, в котором "Днепр-1" принимал "Александрию".
После поражения в Кубке Украины днепряне изо всех сил старались взять реванш, но забить так и не сумели. Как итог – нулевая ничья.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Обзор матча:
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