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"Меня это лично оскорбило, как и Лучи" - Баранка обещает Гельзину санкции за маты в прямом эфире

Премьер-лига
(2 голосов)

УАФ заведет дело на президента Олимпика

"Меня это лично оскорбило, как и Лучи" - Баранка обещает Гельзину санкции за маты в прямом эфире

Новина українською

Матч "Олимпика" и "Шахтера" (0:1) в 17 туре УПЛ запомнился скандальной отменой гола Нкенга, которая вызвала скандальную реакцию у президента "Олимпика" Владислава Гельзина. В эфире ТК "Футбол" глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка дал свою оценку данному эпизоду.

"Это был противный случай, меня это лично оскорбило, в том числе и как итальянца. Мне не очень нравится такое слушать.

Одно дело уже ведется по случаю прошлой неделе после матча "Минай" - "Олимпик" и в ближайшее время будет также открыто дело по данному инциденту. Мы быстро реагируем", - сказал Баранка.

Читайте такжеВИДЕО, как Гельзин ворвался в прямой эфир Футбол 1 и обматерил судей

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Владислав Гельзин Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (27)
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Pianist (Киев)
08.03.2021 в 20:09
А что эти Лучи и Баранки делают у нас в стране? Бандиты блин! Валите нахрен из Украины!
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0
0
купянчанин (купянск)
08.03.2021 в 19:57
Да тебе с твоим Лучи не пугать Гельзина нужно а сматываться и это мягко выражаясь
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+3
0
недалековідКиева (Біла Церква)
08.03.2021 в 19:56
Активне "Поза грою"в гравця який в момент удару по воротах лежить на газоні позаду воротаря...нас тримають за дурнів.
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+2
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
08.03.2021 в 19:48
А ВАР так чертит,потому что мяч стоит в треугольнике углового флажка,а не четко на лицевой линии и,естественно,какая то часть тела лежащего за пределами черты,т.е. в офсайде,который не считается,потому что угловой и гол в одно касание.
Ответить
+1
0
Динамист (Киев)
08.03.2021 в 19:40
Ну не чепушилы конченные?
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+2
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
08.03.2021 в 19:38
И передай этому дол...бу Лучи,что офсайд на Снурницыне при прямой подаче углового мог быть только в одном случае,если мяч после удара нападающего попал в Снурницына и от него вторым касанием в ворота.Только так и никак иначе и даже в этом случае пенальти,так как судья блокировку не свистнул,а твои вшивые судьи,даже после ВАР показали офсайд,вместо блокировки -бездари тупорылые,до которых не дошло,что ВАР разговаривать не умеет и после того как ВАР прочертил офсайд по линии мяча,надо еще и применить правило об офсайде при угловом и как он фиксируется.ВАР чертит,но он правила не отменяет.
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+1
0
IhorSt (Львів)
08.03.2021 в 19:32
А наскільки сильно Ви образилися? Невже так сильно, що покинете нас? МИ Вас довго памятатимемо....
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+3
0
balamyt (Boston)
08.03.2021 в 19:25
Меня лично..как фаната укр.футбола ОСКОРБЛЯЕТ такое судейство..Может Гельзин и погорячился..,Но по сути он Прав НА 100% ..Никакого нарушения правил там не было..Гол чистый..
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+5
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
08.03.2021 в 19:18
А мнение Лучи тебя не оскорбило,что из за того,что Снурницын мешал Трубину,офсайд ,после толчка Трубина на упавшем Снурницыне,правильный.И это при подаче углового,когда офсайд не считается если мяч забит с первого касания.Какого фига судья не поставил штрафной за блокировку,как можно офсайд поставить при угловом,забитом голе в одно касание и толчке.За кого этот баран (ка) нас считает.Бл...ть,слов не хватает,когда Снурницын,якобы мешал,еще не было никакого офсайда,мяч стоял на угловом флажке или был в воздухе.
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+3
0
pilips111 (Чернигов)
08.03.2021 в 19:14
Тебя оскорбили? Чучело! Ты обиделся?
Ответить
+8
-1
buickball (Novostroy)
08.03.2021 в 19:13
А де до цього було чути цю Баранку? Образили 'главу комітету етики та чесної гри' і пішов плакатись шефу.
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+4
-1
Nikola1986 (Dnipro)
08.03.2021 в 19:11
Поддерживаю Гельзина, но пока о судействе и прочем беспределе говорят ещё Поворознюк и Козловский. Сейчас судью Олимпик погонят в следующем туре))))
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
08.03.2021 в 19:38
Инициатива говорить верная, но то КАК говорят - перебор. "Быдло решалы говорят за понятия"
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
08.03.2021 в 19:07
Гнать макаронников поганой метлой, с...ными тряпками и пинками под зад! И ещё бутылкой в спину! Под умных закосили, все остальные типа тупые? Вон, коррупционеры, с глаз долой!
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+6
-1
мы за динамо (киев)
08.03.2021 в 19:04
ще один кабінетний шакал вишкірився. ну й кодла там зібралася. гидко навіть згадувати
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+5
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
08.03.2021 в 19:03
Хочу підтримати Гельзіна! Він вкладує гроші в футбол, а судді фіксують офсайд, якого нема.Якби ще зафіксували порушення з боку Трубіна, або на Трубіні. Але офсайд??? Нас всіх приймають за ідіотів???
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+6
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 18:59
Поделом этим проказникам!!!!
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+1
-2
trafalgar (Запорожье)
08.03.2021 в 18:51
внатуре Баранка -баран тупой
Ответить
+8
-2
мы за динамо (киев)
08.03.2021 в 18:59
шо з нього спитаєш, макаронник. селекційний екземпляр. пс у шакальонка жодного слова про чесну гру.
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+1
-1
trafalgar (Запорожье)
08.03.2021 в 18:50
не нравится слушать ему ,ну и мразь продажная
Ответить
+3
-1
avatar
ramazan (Конотоп)
08.03.2021 в 18:50
обиженный выступил... не нравится слушать? выполняйте свои обязанности и к вам не будет претензий. где результаты "языкового скандала" с тренером ФК Львов ? Уволил клуб тренера и всё утихло... а судья в суд собирался подавать отстаивать свою честь - где заявление? единственное, что вы делаете - это клубы штрафуете, а куда уходят деньги с штрафов?
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+5
-2
мы за динамо (киев)
08.03.2021 в 19:01
і ми на цьому сайті тихо ковтнули і вже стали забувати. даремно. макаронники не будуть за нас захищати наше достоїнство.
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
08.03.2021 в 18:49
Пусть судью отстраняют, но кто вернёт очки?
Ответить
+6
-2
мы за динамо (киев)
08.03.2021 в 19:07
зараз вже йде мова не за очки. на світло виповзла вся кротосвора. демонструє не ховаючись своє нутро.
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+1
-1
Леонід Скачков (Рівне)
08.03.2021 в 18:46
Баранка-ти дебіл!!!Гельзін сказав все правильно!Таких суддів,як в УПЛ,таких же дебільних як ти,ніде в світі не найти!
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+8
-2
trafalgar (Запорожье)
08.03.2021 в 18:46
солидарен с вами
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+5
-2
trafalgar (Запорожье)
08.03.2021 в 18:45
поплачьте еще, Гельзин может и не прав был что маты гнул,но как человека и президента его можно понять,просто так гол отбирают,а вы оба итальяшки два бездаря которые все равно пользы не принесут
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+7
-1


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