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"Меня это лично оскорбило, как и Лучи" - Баранка обещает Гельзину санкции за маты в прямом эфире
УАФ заведет дело на президента Олимпика
Матч "Олимпика" и "Шахтера" (0:1) в 17 туре УПЛ запомнился скандальной отменой гола Нкенга, которая вызвала скандальную реакцию у президента "
"Это был противный случай, меня это лично оскорбило, в том числе и как итальянца. Мне не очень нравится такое слушать.
Одно дело уже ведется по случаю прошлой неделе после матча "Минай" - "Олимпик" и в ближайшее время будет также открыто дело по данному инциденту. Мы быстро реагируем", - сказал Баранка.
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