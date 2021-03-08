"Меня это лично оскорбило, как и Лучи" - Баранка обещает Гельзину санкции за маты в прямом эфире

Матч "Олимпика" и "Шахтера" (0:1) в 17 туре УПЛ запомнился скандальной отменой гола Нкенга, которая вызвала скандальную реакцию у президента " Олимпика " Владислава Гельзина. В эфире ТК "Футбол" глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка дал свою оценку данному эпизоду.

"Это был противный случай, меня это лично оскорбило, в том числе и как итальянца. Мне не очень нравится такое слушать.

Одно дело уже ведется по случаю прошлой неделе после матча "Минай" - "Олимпик" и в ближайшее время будет также открыто дело по данному инциденту. Мы быстро реагируем", - сказал Баранка.