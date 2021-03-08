Максим Тейшейра: Смешно. Никогда не видел еще офсайда после углового

Полузащитник " Олимпика " Максим Тейшейра прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:1).

"Смешно… Никогда не видел еще офсайда после углового… Мы проиграли, но показали достойный футбол. Такие игры нужно забывать. Не стоит зацикливаться на том, что произошло. У меня это лишь вызывает улыбку. Все адекватные люди все понимают… Поэтому лучше сконцентрироваться на положительных моментах. Мы играли хорошо, особенно, в первом тайме. Имели ни один момент, чтобы забить.

На протяжении недели тренерский разъяснил нам как действовать против "Шахтера", нам указали на особенности в игре команды Каштру. Мы знали, что они любят играть в короткий пас и были готовы к этому.

Но и соперник продемонстрировал свой класс в эпизоде с забитым голом. Не имея моментов, они смогли использовать свою единственную возможность. Игроки топ-класса тем и отличаются", - сказал Тейшейра.