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Максим Тейшейра: Смешно. Никогда не видел еще офсайда после углового
Мнение игрока Олимпика по матчу с Шахтером
olimpik.com.ua
Полузащитник "
"Смешно… Никогда не видел еще офсайда после углового… Мы проиграли, но показали достойный футбол. Такие игры нужно забывать. Не стоит зацикливаться на том, что произошло. У меня это лишь вызывает улыбку. Все адекватные люди все понимают… Поэтому лучше сконцентрироваться на положительных моментах. Мы играли хорошо, особенно, в первом тайме. Имели ни один момент, чтобы забить.
На протяжении недели тренерский разъяснил нам как действовать против "Шахтера", нам указали на особенности в игре команды Каштру. Мы знали, что они любят играть в короткий пас и были готовы к этому.
Но и соперник продемонстрировал свой класс в эпизоде с забитым голом. Не имея моментов, они смогли использовать свою единственную возможность. Игроки топ-класса тем и отличаются", - сказал Тейшейра.
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