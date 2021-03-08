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Максим Тейшейра: Смешно. Никогда не видел еще офсайда после углового

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение игрока Олимпика по матчу с Шахтером

Максим Тейшейра: Смешно. Никогда не видел еще офсайда после углового

olimpik.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:1).

"Смешно… Никогда не видел еще офсайда после углового… Мы проиграли, но показали достойный футбол. Такие игры нужно забывать. Не стоит зацикливаться на том, что произошло. У меня это лишь вызывает улыбку. Все адекватные люди все понимают… Поэтому лучше сконцентрироваться на положительных моментах. Мы играли хорошо, особенно, в первом тайме. Имели ни один момент, чтобы забить.

На протяжении недели тренерский разъяснил нам как действовать против "Шахтера", нам указали на особенности в игре команды Каштру. Мы знали, что они любят играть в короткий пас и были готовы к этому.

Но и соперник продемонстрировал свой класс в эпизоде с забитым голом. Не имея моментов, они смогли использовать свою единственную возможность. Игроки топ-класса тем и отличаются", - сказал Тейшейра.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Максим Тейшейра
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (7)
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demiurg (Одесса)
08.03.2021 в 19:57
Коли Трубін штовхав Стурніцина у спину, м'яч був високо у повітрі. В момент удару Нкенга Стурніцин вже падав на землю. Я залишаю осторонь питання, фолив Трубін чи ні. Важливо інше: Стурніцин не порушив жодних правил. Він мав повне право стояти там, де був, чекаючи навісу з кутового. Після поштовху у спину він впав - на жаль, в бік воріт. Якщо подивитись на повтор, побачимо, що воротар не міг дотягнутися до м'яча після удару Нкенга, в який би бік не падав бідолашний Стурніцин. Для арбітра це однозначна вказівка - нападник не брав участі в епізоді, м'яч потрібно зарахувати. Це дуже прикра помилка арбітра
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+1
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demiurg (Одесса)
08.03.2021 в 19:32
Це не офсайд після кутового. Я також не одразу зрозумів, які були підстави у рефері фіксувати офсайд. Епізод виглядає наступним чином. Нкенга не міг бути в офсайді і не був. В той момент, коли він бив головою, почався новий епізод, і асистент на ВАР накреслив смугу. Головний арбітр вирішив, нібито лежачий Стурніцин був ближче до ворот, ніж Трубін (на штанзі був гравець Шахтаря, але для офсайду цього було достатьо). Таким чином, у головного був привід відмінити гол.
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androma (Вересневе)
08.03.2021 в 19:46
офсайд це якщо атакуючий знаходиться ближче до воріт ніж двоє гравців оборони і йому іде пас. Якщо пас йому не йде а відбувається удар по воротах то офсайд не фіксується. Хтось вірить що в даному епізоді Нкенга не бив по воротах а віддавав пас Снурніцину ?
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+2
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demiurg (Одесса)
08.03.2021 в 19:50
Не зовсім так. Не "коли йому йде пас", а коли він приймає участь в епізоді. Суддя виріщив, що Стурніцин заважав кіперу відбити удар. Він помилився.
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androma (Вересневе)
08.03.2021 в 20:14
Так, суддя напевно вважав що Снурніцин після подачі повинен був озирнутись, побачити що Трубін біжить на мяч і самому відбігти вбік щоб не заважати Трубіну дістатись до мяча. Але відмінив все таки з формуліровкою не блокування воротаря а офсайд.
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.03.2021 в 19:09
Англійська вікі стаття Offside (association football) стверджує, що його з 1883 року ніхто не бачив:"At the International Football Conference of December 1882, it was agreed that a player should not be offside from a corner-kick; this change was incorporated into the Laws of the Game in 1883." :-)
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+2
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 19:01
Мальчиш - кебальчиш!
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