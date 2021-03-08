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Нкенг: Спрашивал у рефери, почему отменили мой гол, но ответа не получил
Многие тоже интересуются данным вопросом
фото - Олександр Приходько
Форвард "
"Это был непростой поединок против сильного соперника, регулярного участника еврокубков.
Момент с отмененным голом вызвал негативные эмоции. Не понимаю, почему мой гол не засчитали. Спрашивал об этом у рефери, но ответа не получил.
Во втором тайме у меня еще был момент, которым я не воспользовался. Такие моменты нужно реализовывать", - сказал Нкенг.
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