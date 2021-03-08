Нкенг: Спрашивал у рефери, почему отменили мой гол, но ответа не получил

Форвард " Олимпика " Тадеус Нкенг в эфире ТК "Футбол" прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:1).

"Это был непростой поединок против сильного соперника, регулярного участника еврокубков.

Момент с отмененным голом вызвал негативные эмоции. Не понимаю, почему мой гол не засчитали. Спрашивал об этом у рефери, но ответа не получил.

Во втором тайме у меня еще был момент, которым я не воспользовался. Такие моменты нужно реализовывать", - сказал Нкенг.