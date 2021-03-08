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Нкенг: Спрашивал у рефери, почему отменили мой гол, но ответа не получил

Премьер-лига
(1 голосов)

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Нкенг: Спрашивал у рефери, почему отменили мой гол, но ответа не получил

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Форвард "Олимпика" Тадеус Нкенг в эфире ТК "Футбол" прокомментировал результат матча 17-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:1).

"Это был непростой поединок против сильного соперника, регулярного участника еврокубков.

Момент с отмененным голом вызвал негативные эмоции. Не понимаю, почему мой гол не засчитали. Спрашивал об этом у рефери, но ответа не получил.

Во втором тайме у меня еще был момент, которым я не воспользовался. Такие моменты нужно реализовывать", - сказал Нкенг.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Тадеус Нкенг
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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demiurg (Одесса)
08.03.2021 в 19:56
Це не офсайд після кутового. Я також не одразу зрозумів, які були підстави у рефері фіксувати офсайд. Епізод виглядає наступним чином. Нкенга не міг бути в офсайді і не був. В той момент, коли він бив головою, почався новий епізод, і асистент на ВАР накреслив смугу. Головний арбітр вирішив, нібито лежачий Стурніцин був ближче до ворот, ніж Трубін (на штанзі був гравець Шахтаря, але для офсайду цього було достатьо). Таким чином, у головного був привід відмінити гол. Але є проблема. Коли Трубін штовхав Стурніцина у спину, м'яч був високо у повітрі. В момент удару Нкенга Стурніцин вже падав на землю. Я залишаю осторонь питання, фолив Трубін чи ні. Важливо інше: Стурніцин не порушив жодних правил. Він мав повне право стояти там, де був, чекаючи навісу з кутового. Після поштовху у спину він впав - на жаль, в бік воріт. Якщо подивитись на повтор, побачимо, що воротар не міг дотягнутися до м'яча після удару Нкенга, в який би бік не падав бідолашний Стурніцин. Для арбітра це однозначна вказівка - нападник не брав участі в епізоді, м'яч потрібно зарахувати. Це дуже прикра помилка арбітра.
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+2
-1
sergkir
08.03.2021 в 20:02
Полностью согласен!!!
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Хэффи (Полтава)
08.03.2021 в 19:41
Интересно на каком языке он спрашивал у судьи. Чтобы задавать вопросы судье прочитай Правила игры 2020-21 (Официальный перевод IFAB)- 230 стр.,. это касается и некоторых экспертов (Метревели и т.д. и комментаторов . Может тогда меньше будет воплей и соплей. Гельзин написал грозное открытое письмо. Вопрос: а кому нужен "Олимпик" на который в лучшие времена ходило не больше 200 зрителей, где его воспитанники. У нас уже был "Темп" Шепетовка, его не стало и что, что то перевернулось в мире футбола
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недалековідКиева (Біла Церква)
08.03.2021 в 20:06
Тобто, офсайд по причині нікчемності Олімпіка?...цікаво .
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