Гельзин: Судейский беспредел вернулся. Это очевидно всем незаангажированным участникам

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин выступил с официальным заявлением относительно ситуации с реакцией на отмененный гол в ворота "Шахтера" (0:1) в 17-м туре УПЛ.

"Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи грозится мне, как президенту "Олимпика", от имени КДК наказанием за эмоциональную оценку событий, произошедших в субботнем матче УПЛ с участием нашей команды.

Не вижу ни смысла, ни необходимости как-либо оправдываться перед этим деятелем, отстроившим в украинском футболе пирамиду судейской управляемой вседозволенности. Но считаю своим долгом принести извинения всем, кто, живя футболом, все же стремится избегать столь жестких и нелицеприятных высказываний, тем более – на широкую публику.

Поверьте, я и сам не являюсь показным, бравирующим матерщинником, это действительно не мой способ выражения мыслей. Но когда на моих глазах и во всех смыслах – за мой же счет арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдет им с рук, тут всякому терпению однажды наступит предел.

Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного: в украинский футбол вернулся системный беспредел!

Для меня не так уж важно – работают ли судьи в угоду какой-либо одной отдельно взятой команде, либо карают нас, своих жертв, по жребию или по озарению синьора Лучи. Главное – беспредел вернулся!

Это очевидно всем – футболистам и тренерам, журналистам и болельщикам, тем специалистам и экспертам, чье око не замылено раболепной преданностью и заискиваниями перед устроителями настоящего футбольного насилия.

Но в первую очередь демонстративность произвола совершенно очевидна нам – тем, кто, несмотря на суровость реалий, все же изыскивает и находит возможности для обеспечения нормальной жизнедеятельности в Украине профессиональных футбольных клубов и лиг. А это все более сомнительное удовольствие по-прежнему не из дешевых.

И когда мы – реальные, а не мнимые организаторы футбольного действа – становимся свидетелями подобных, все более явных фактов организованного судейского насилия над своими командами, даже в наших, закаленных временем и испытаниями венах вскипает кровь! И однажды приходит понимание – бесконечно терпеть все это просто невозможно.

Только в текущем сезоне из моих коллег и партнеров по футбольному цеху на крик отчаяния вынужденно срывались – перечисляю в хронологическом порядке – владелец "Агробизнеса" Олег Собуцкий, впоследствии пожизненно дисквалифицированный; президент "Динамо" Игорь Суркис, одним из первых заявивший о системном характере проблемы; Александр Поворознюк, уже подумывающий об уходе из "Ингульца"…

Неужели все мы – враги футболу? Неужели основная наша цель и побудительный мотив – не удерживать на плаву свои клубы, тем самым по мере сил и возможностей содействуя развитию украинского футбола, а скандалить и разваливать его? Ответы на эти вопросы очевидны для всех, кто в самом деле любит футбол и беспокоится о нем…

По моему глубокому убеждению, до определенной поры не столь очевидно было иное – нам, представителям футбольных команд, вне зависимости от клубной принадлежности и внутриклубного ранга, не оставляют иного выбора, каждого из нас откровенно и недвусмысленно провоцируют, раз за разом подталкивая к эмоциональным выплескам.

Причем те, кто делает это, уверены в своей безнаказанности. Прячась за свой монопольный статус – карать и наказывать – они наивно полагают, что так будет всегда. Что мы вечно будем вынуждены кормить их – самодовольных футбольных трутней…

Позволю себе разочаровать г-на Лучи и его синьорат: системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального. Те, кто все эти годы вкладывал в него свои души, инвестировал средства, постепенно осознают глубину проблемы.

Уверен, за этим пониманием непременно последуют и действия! Разумеется, выверенные как по своей сути, так и по изяществу формы", – сказано в заявлении Гельзина.