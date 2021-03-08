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Гельзин: Судейский беспредел вернулся. Это очевидно всем незаангажированным участникам

Премьер-лига
(7 голосов)

Президент Олимпика извинился за маты в прямом эфире, но при этом продолжает отстаивать свою позицию

Гельзин: Судейский беспредел вернулся. Это очевидно всем незаангажированным участникам

Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин выступил с официальным заявлением относительно ситуации с реакцией на отмененный гол в ворота "Шахтера" (0:1) в 17-м туре УПЛ.

"Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи грозится мне, как президенту "Олимпика", от имени КДК наказанием за эмоциональную оценку событий, произошедших в субботнем матче УПЛ с участием нашей команды.

Не вижу ни смысла, ни необходимости как-либо оправдываться перед этим деятелем, отстроившим в украинском футболе пирамиду судейской управляемой вседозволенности. Но считаю своим долгом принести извинения всем, кто, живя футболом, все же стремится избегать столь жестких и нелицеприятных высказываний, тем более – на широкую публику.

Поверьте, я и сам не являюсь показным, бравирующим матерщинником, это действительно не мой способ выражения мыслей. Но когда на моих глазах и во всех смыслах – за мой же счет арбитры демонстративно издеваются над моей командой, безусловно, будучи уверенными, что в очередной раз любое деяние сойдет им с рук, тут всякому терпению однажды наступит предел.

Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного: в украинский футбол вернулся системный беспредел!

Для меня не так уж важно – работают ли судьи в угоду какой-либо одной отдельно взятой команде, либо карают нас, своих жертв, по жребию или по озарению синьора Лучи. Главное – беспредел вернулся!

Это очевидно всем – футболистам и тренерам, журналистам и болельщикам, тем специалистам и экспертам, чье око не замылено раболепной преданностью и заискиваниями перед устроителями настоящего футбольного насилия.

Но в первую очередь демонстративность произвола совершенно очевидна нам – тем, кто, несмотря на суровость реалий, все же изыскивает и находит возможности для обеспечения нормальной жизнедеятельности в Украине профессиональных футбольных клубов и лиг. А это все более сомнительное удовольствие по-прежнему не из дешевых.

И когда мы – реальные, а не мнимые организаторы футбольного действа – становимся свидетелями подобных, все более явных фактов организованного судейского насилия над своими командами, даже в наших, закаленных временем и испытаниями венах вскипает кровь! И однажды приходит понимание – бесконечно терпеть все это просто невозможно.

Только в текущем сезоне из моих коллег и партнеров по футбольному цеху на крик отчаяния вынужденно срывались – перечисляю в хронологическом порядке – владелец "Агробизнеса" Олег Собуцкий, впоследствии пожизненно дисквалифицированный; президент "Динамо" Игорь Суркис, одним из первых заявивший о системном характере проблемы; Александр Поворознюк, уже подумывающий об уходе из "Ингульца"…

Неужели все мы – враги футболу? Неужели основная наша цель и побудительный мотив – не удерживать на плаву свои клубы, тем самым по мере сил и возможностей содействуя развитию украинского футбола, а скандалить и разваливать его? Ответы на эти вопросы очевидны для всех, кто в самом деле любит футбол и беспокоится о нем…

По моему глубокому убеждению, до определенной поры не столь очевидно было иное – нам, представителям футбольных команд, вне зависимости от клубной принадлежности и внутриклубного ранга, не оставляют иного выбора, каждого из нас откровенно и недвусмысленно провоцируют, раз за разом подталкивая к эмоциональным выплескам.

Причем те, кто делает это, уверены в своей безнаказанности. Прячась за свой монопольный статус – карать и наказывать – они наивно полагают, что так будет всегда. Что мы вечно будем вынуждены кормить их – самодовольных футбольных трутней…

Позволю себе разочаровать г-на Лучи и его синьорат: системность беспредела достигла черты, угрожающей самому существованию футбола Украины, и не только профессионального. Те, кто все эти годы вкладывал в него свои души, инвестировал средства, постепенно осознают глубину проблемы.

Уверен, за этим пониманием непременно последуют и действия! Разумеется, выверенные как по своей сути, так и по изяществу формы", – сказано в заявлении Гельзина.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (9)
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efim423 (odessa)
08.03.2021 в 20:09
нужно заручатся поддержкой других клубов и ставить ультиматум , снятие навсегда лицензии на арбитраж с судей ,пересмотр счёта матчей или выход целого ряда команд из премьер лиги , если нет нормального руководства и судей , нах в это играть и смотреть .
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2021 в 20:07
Вернулся? А он куда-то уходил? У нас куда не плюнь --- уголовный беспредел.
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мы за динамо (киев)
08.03.2021 в 20:05
а ось вам по суті. без неприпустимих висловлювань. ми не повинні допустити щоб "трутням" вдалось все звести до розборок з одним гельзіним, до лише висловлювань за які гельзін тут перед нами всіма , але не перед трутнями, вибачився. інцидент, в частині лайки в прямому ефірі, я та хто приєднається, будемо вважати вичерпаним. а ось оцінку діянням які нанесли величезної шкоди нашому футболу організацією лучівських суддів необхідно максимально оприлюднити та притягти до відповідальності за заподіяні злодіяння. не лишнє буде спитати з павелка і чиновництва уаф які допустили та сприяли цьому всьому.
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Hanter44 (Baburka)
08.03.2021 в 20:00
Это как в одном старом анекдоте.Одна половина кричит "Правильно!"Другие орут "Не правильно"
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-1
sergkir
08.03.2021 в 19:54
"Футболы" нанесли ответный удар Гельзину:сравнили с барыгой!А как назвать то, что происходит уже не один год в плане судейства. Многие говорят, что это заслуга Лучи(судьи не идут на контакт, не дают интервью, нигде и никогда не объясняют почему в одинаковых эпизодах наказания разные порой?), но так сложилось ещё с времён Колины.
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Dortmund 09 (Киев)
08.03.2021 в 19:40
Эмоции.... но скоро все успокоятся.
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TarasLviv2019 (LVIV)
08.03.2021 в 19:30
Гельзін бориться проти системи! Як його підтримати?
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+3
0
недалековідКиева (Біла Церква)
08.03.2021 в 19:47
Петицію на сайт президента..
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2021 в 20:07
Ну да, Зеленский такой конкретный решала.
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