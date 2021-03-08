Символическая сборная 17-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Семь матчей полных противоречий состоялось в 17-м туре Премьер-лиги. Три разгрома, две нулевых ничьи и две минимальных победы. Лидеры не теряли очков, но победы их сложно сравнивать, например, "Заря" разобралась с "Львовом" после двух хет-триков Гладкого и Аллахьяра. А вот "Шахтер" вымучил скандальную победу над "Олимпиком". Впрочем, и у "горняков" есть главный герой в туре.

ВРАТАРЬ

Евгений Гальчук (ФК "Мариуполь").

Свои ворота голкипер азовчан "сухими" не сохранил, с пенальти забила "Ворскла", но сколько сейвов на счету Гальчука. Постоянное давление оказывали полтавчане на вратаря "Мариуполя", еще и большую часть встречи хозяевам приходилось защищаться в меньшинстве. А это значит, что главная нагрузка пришлась на лидеров команды, основной из которых - Евгений Гальчук.

ЗАЩИТА

Ефим Конопля ("Десна" Чернигов).

В разгроме "Руха" Конопля принял непосредственное участие, хотя не забил и не отдал ни одного ассиста. Но после одного из пасов Ефима в штангу попал Будковский, множество фланговых проходов совершил игрок, был активен и нацелен на ворота соперника, в обороне работы у него почти не было.

Мохамед Салем ("Ингулец" Петрово).

Более чем уверенный дебют тунисского легионера в УПЛ. При обороне своих ворот Салем выиграл все единоборства, читал игру, взаимодействовал с партнерами, словно играет с ними не первый год. А также в нескольких атаках можно было видеть центрбека "Ингульца", особенно запомнился его удар головой на первых минутах. Пусть и неточным оказался тот удар, но Салем здорово вписался в игру команды из Петрово.

Валерий Бондаренко (ФК "Александрия").

"Горожанам" приходилось много защищаться и успевать противостоять днепрянам на каждом участке поля. Бондаренко делал основную работу, подчищал за партнерами, действовал надежно и не ошибался. Дуэли центрбека "Александрии" с Тейлором и Назаренко стали показательными в матче и привели к тому, что голов так и не было забито.

Александр Караваев ("Динамо" Киев).

По задачам тренера Караваев должен был действовать ближе к воротам соперника, но по привычке он полностью закрывал фланг. Несколько хороших ударов нанес Александр, раздавал классные пасы, после одного из них Буяльский попал в перекладину, а также на Караваеве заработал красную карточку Малепе.

ПОЛУЗАЩИТА

Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев).

Один из самых красивых голов в туре забил Сидорчук, что стало призом ему за стойкость, инициативность и настойчивость. Капитан киевлян полностью контролировал центральный плацдарм, участвовал в отборах и организовывал быстрый переход из обороны к атакам. Конечно, важную роль сыграл первый мяч, который сломил сопротивление "Миная".

Майкон ("Шахтер" Донецк).

Для Майкона "Олимпик" становится любимой командой. Словно второе дыхание открывается у бразильца в играх с "олимпийцами", и он регулярно отмечается результативными действиями. В этот раз Майкон отдал голевую передачу на Додо, великолепный диагональный пас. А также в значительной части комбинаций "Шахтера" принимал участие 27 номер "горняков".

Александр Пихаленок (СК "Днепр-1").

После напряженного кубкового противостояния днепрян и александрийцев (120 минут игрового времени и серия пенальти) снова сошлись команды, и самым свежим в матче выглядел Пихаленок, который полностью отыграл в двух этих поединках. Александр ведет игру своей команды, отвечает как за разрушение атак соперника, так и за начало комбинаций "Днепра-1".

НАПАДЕНИЕ

Андрей Тотовицкий ("Десна" Чернигов).

Два первых мяча в противостоянии с "Рухом" были забиты после передач Тотовицкого. Вообще Андрей провел великолепный матч, с его помощью или через него строилась большая часть комбинаций "Зари", часто он и сам пробивал по воротам. Один раз даже забил Тотовицкий, хотя перестарался в атаке, нарушив правила на защитнике.

Александр Гладкий ("Заря" Луганск).

Всего один тайм отыграл Гладкий в 17-м туре, но все самое интересное произошло именно до перерыва. Все четыре мяча в ворота "Львова" залетели в первый период игры, три из этих четырех голов при непосредственном участии Александра. Дубль и голевая передача на счету Гладкого, и звание одного из героев прошедшего уик-энда.

Аллахьяр Сайядманеш ("Заря" Луганск).

Как и Гладкий, дублем в туре отметился Аллахьяр. И опять же отыграл только первые 45 минут встречи. В старании иранский легионер выглядел даже лучше и свежее, чем украинский ветеран (все же Сайядманеш младше на 14 лет). Поэтому если Гладкий добивался успеха за счет опыта, то Аллахьяр за счет активности и желания доказать свою состоятельность.

ТРЕНЕР

Мирча Луческу ("Динамо" Киев).

Возможно, "Минай" не та команда, которая могла бы доставить много проблем "Динамо". Однако нестабильностью киевлян в последние годы кто только не пользовался. Луческу положил край неожиданным провалам "бело-синих", по крайней мере, теперь получается брать свои очки. А если игра выходит красивой, зрелищной и богатой на голы – дополнительный плюс. "Минай" продержался первый тайм, а потом посыпался под давлением подопечных Луческу.