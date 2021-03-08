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Рябоконь: Поздравляю всех женщин с праздником, а своих футболистов - с хорошей и солидной игрой

Премьер-лига
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Десна в праздничный день уверенно переиграла Рух

Рябоконь: Поздравляю всех женщин с праздником, а своих футболистов - с хорошей и солидной игрой

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол" рассказал о победе своей команды в матче 17-го тура УПЛ над "Рухом" (4:0).

"Ребята были немного сердиты на то, что в праздничный день нужно далеко ехать. Это повлияло на настрой. У нас были согласованные коллективные действия вместе с индивидуальным мастерством игроков. В первую очередь, это касается забитых мячей, хорошо сработал прессинг. Поэтому поздравляю в первую очередь всех женщин с праздником, а своих футболистов - с хорошей и солидной игрой.

Для многих возвращение Черпурненко было неожиданным. Где-то больше был человеческий момент, чем спортивный, потому что он много нам дал команде еще во Второй и Первой лиге, поэтому решили ему дать шанс в УПЛ. Сегодня он выглядел на уровне со всеми. Гол Гуцуляка? Я очень доволен, что наконец отличился в официальном матче.

Нужно уважать наш чемпионат. Хороший стадион, но его готовили в авральном порядке. Хозяева сделали все возможно, но лучше было сыграть на "Арене Львов" или на "Украине". Одну игру можно сыграть, но уровень чемпионата стоит поддерживать", - сказал Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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