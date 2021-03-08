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Костышин: Тема Селезнева закрыта. Даже если мы не забьем еще десять пенальти

Премьер-лига
(5 голосов)

Судя по всему, Евгению придется искать новую команду

Костышин: Тема Селезнева закрыта. Даже если мы не забьем еще десять пенальти

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями относительно ничьей в матче против "Ингульца" (0:0) в 17-м туре УПЛ.

"Да, мы владели преимуществом, территорией, но моментов создавали мало. Чтобы выигрывать, нужно больше конструктива в атаке. Моя команда была психологически опустошена, и то, что происходит у нас в течение этой недели, сегодня снова было в конце матча. Это удар по нашей команде, и нужно этот удар держать. Я надеюсь, что мы выдержим это.

Эмоций сегодня нашей команде не хватало, а у нас нет запаса того мастерства, чтобы мы могли на мастерстве выиграть у такой команды как "Ингулец", которая славится своими бойцовскими качествами.

Чисто эмоционально ребята не успели восстановиться после кубкового матча с "Динамо", ведь мы более агрессивно играем, чем играли сегодня. И все равно - мы могли выиграть, но опять не забиваем на последних минутах пенальти. Неделя эта очень тяжелая и для футболистов, и для тренеров. После этой неделе, наверное, на пару лет жить меньше буду...

По поводу пенальти - я могу спорить с судьями, могу защищать свою команду, но я еще не видел видео эпизода. Когда увижу видео, то честно скажу. А так мне же не было видно со скамейки.

А по поводу Селезнева - эта тема закрыта. Даже если мы не забьем еще десять пенальти - эта тема закрыта! Понимаете, не нужно все на пенальти списывать. Нужно с игры забивать. Такое ощущение, что мы ждем тот пенальти, чтобы с него забить. Нужно, чтобы в игре было десять моментов голевых, а у нас было ноль моментов. Вот так", - отметил на пресс-конференции наставник "Колоса".

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В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (7)
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Русланбай (Рівне)
08.03.2021 в 21:48
Браво Костишин !!! Тренер має бути митцем. І ніякий там презік клубу, який накрав грошей і грається у ФІФУ, немає права тобі як митцю казати - а заспівай зараз владімєрскій централ, бо я так хочу.
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0
0
IhorSt (Львів)
08.03.2021 в 21:27
Ех-ехех, Руслан, Руслан... Якийсь такий селективний зір в тебе.... То бачу все, то раптом не бачу:) Як там в народі? Чуже під лісом, своє під носом?
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0
-1
alibabas (Харьков)
08.03.2021 в 21:22
Сдается мне, что после Мариуполя тема Костышина в Колосе тоже будет закрыта...
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
08.03.2021 в 21:20
Молодец, Костышин. Мне нравится его отношение и трезвый взгляд.
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+3
0
янковский ян (Запорожье)
08.03.2021 в 21:08
Селезнев был ему навязаный. Он его и так нехотел
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+3
0
avatar
waleo (Киев)
08.03.2021 в 21:06
Тут скажу - мужик
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2021 в 20:58
Ту тему можна було би і не починати. Талановитої молоді достатньо в країні.
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+5
0


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