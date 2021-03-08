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Костышин: Тема Селезнева закрыта. Даже если мы не забьем еще десять пенальти
Судя по всему, Евгению придется искать новую команду
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями относительно
"Да, мы владели преимуществом, территорией, но моментов создавали мало. Чтобы выигрывать, нужно больше конструктива в атаке. Моя команда была психологически опустошена, и то, что происходит у нас в течение этой недели, сегодня снова было в конце матча. Это удар по нашей команде, и нужно этот удар держать. Я надеюсь, что мы выдержим это.
Эмоций сегодня нашей команде не хватало, а у нас нет запаса того мастерства, чтобы мы могли на мастерстве выиграть у такой команды как "Ингулец", которая славится своими бойцовскими качествами.
Чисто эмоционально ребята не успели восстановиться после кубкового матча с "Динамо", ведь мы более агрессивно играем, чем играли сегодня. И все равно - мы могли выиграть, но опять не забиваем на последних минутах пенальти. Неделя эта очень тяжелая и для футболистов, и для тренеров. После этой неделе, наверное, на пару лет жить меньше буду...
По поводу пенальти - я могу спорить с судьями, могу защищать свою команду, но я еще не видел видео эпизода. Когда увижу видео, то честно скажу. А так мне же не было видно со скамейки.
А по поводу Селезнева - эта тема закрыта. Даже если мы не забьем еще десять пенальти - эта тема закрыта! Понимаете, не нужно все на пенальти списывать. Нужно с игры забивать. Такое ощущение, что мы ждем тот пенальти, чтобы с него забить. Нужно, чтобы в игре было десять моментов голевых, а у нас было ноль моментов. Вот так", - отметил на пресс-конференции наставник "Колоса".
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