Костышин: Тема Селезнева закрыта. Даже если мы не забьем еще десять пенальти

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мыслями относительно ничьей в матче против "Ингульца" (0:0) в 17-м туре УПЛ.

"Да, мы владели преимуществом, территорией, но моментов создавали мало. Чтобы выигрывать, нужно больше конструктива в атаке. Моя команда была психологически опустошена, и то, что происходит у нас в течение этой недели, сегодня снова было в конце матча. Это удар по нашей команде, и нужно этот удар держать. Я надеюсь, что мы выдержим это.

Эмоций сегодня нашей команде не хватало, а у нас нет запаса того мастерства, чтобы мы могли на мастерстве выиграть у такой команды как "Ингулец", которая славится своими бойцовскими качествами.

Чисто эмоционально ребята не успели восстановиться после кубкового матча с "Динамо", ведь мы более агрессивно играем, чем играли сегодня. И все равно - мы могли выиграть, но опять не забиваем на последних минутах пенальти. Неделя эта очень тяжелая и для футболистов, и для тренеров. После этой неделе, наверное, на пару лет жить меньше буду...

По поводу пенальти - я могу спорить с судьями, могу защищать свою команду, но я еще не видел видео эпизода. Когда увижу видео, то честно скажу. А так мне же не было видно со скамейки.

А по поводу Селезнева - эта тема закрыта. Даже если мы не забьем еще десять пенальти - эта тема закрыта! Понимаете, не нужно все на пенальти списывать. Нужно с игры забивать. Такое ощущение, что мы ждем тот пенальти, чтобы с него забить. Нужно, чтобы в игре было десять моментов голевых, а у нас было ноль моментов. Вот так", - отметил на пресс-конференции наставник "Колоса".