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"Стимуляция в футболе третьей стороной запрещена". Баранка выступит с официальным заявлением

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересно, как Комитет будет собирать доказательную базу

"Стимуляция в футболе третьей стороной запрещена". Баранка выступит с официальным заявлением

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик рассказал о разговоре с председателем комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранкой. Футбольный чиновник прокомментировал свое отношение к финансовым стимуляциям от третьих сторон в УПЛ.

"Я разговаривал с Баранкой. Он сказал, что в ближайшее время они должны выступить с официальным заявлением. Стимуляция запрещена в футболе, это нарушение, за это могут наказывать. Так делать нельзя", - заявил журналист

Ранее сообщалось, что "Десна" получила от "Шахтера" деньги за ничью с "Динамо", а "Олимпик" мог заработать дополнительные финансы, если бы отобрал очки у "горняков".

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Франческо Баранка
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (9)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
08.03.2021 в 23:03
кто знает - есть такой запрет в футбольных законах? Если есть, то где?
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0
0
Vanek (Киев)
08.03.2021 в 22:48
Если спонсор который разместил свой логотип на футболках пообещает дополнительные премиальные за выигрыш к примеру кубка,это стимуляция какой стороной будет?
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 22:47
Писюнчикикпиздося
Ответить
0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 22:46
Чороник
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0
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 22:46
Вискас и количество пиростолиуносув
Ответить
0
-2
oda1979 (Запорожье)
08.03.2021 в 22:42
хотропопые итальяшки решили переключить внимание с беспредела с не защитанным голом Олимпика на другую тему..
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.03.2021 в 22:33
-Тепер вам знову доведеться стати чесними людьми. -Тільки не це, шеф.
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+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 22:36
Чурепук, анало-гнук! Фурнул, пурен и конорс.....
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0
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.03.2021 в 22:32
как будут собирать доказательства? - мир не без "добрых" людей.
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+1
0


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