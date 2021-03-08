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"Стимуляция в футболе третьей стороной запрещена". Баранка выступит с официальным заявлением
Интересно, как Комитет будет собирать доказательную базу
Журналист Игорь Цыганик рассказал о разговоре с председателем комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранкой. Футбольный чиновник прокомментировал свое отношение к финансовым стимуляциям от третьих сторон в
"Я разговаривал с Баранкой. Он сказал, что в ближайшее время они должны выступить с официальным заявлением. Стимуляция запрещена в футболе, это нарушение, за это могут наказывать. Так делать нельзя", - заявил журналист
Ранее сообщалось, что "Десна" получила от "Шахтера" деньги за ничью с "Динамо", а "Олимпик" мог заработать дополнительные финансы, если бы отобрал очки у "горняков".
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