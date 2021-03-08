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Эксперт ТК Футбол: В моменте с отмененным голом Олимпика должны быть желтая Трубину и пенальти
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Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели высказался касательно отмененного гола "Олимпика" в
"На мой взгляд, это желтая Трубину и пенальти. Мяч летит в зону игроков "Олимпика", которые даже не видят его. Давайте запретим тогда находиться игрокам во вратарской", - сказал Метревели.
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Источник:ТК Футбол
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