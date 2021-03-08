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Эксперт ТК Футбол: В моменте с отмененным голом Олимпика должны быть желтая Трубину и пенальти

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть и такое мнение

Эксперт ТК Футбол: В моменте с отмененным голом Олимпика должны быть желтая Трубину и пенальти

Новина українською

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели высказался касательно отмененного гола "Олимпика" в матче 17 тура УПЛ против "Шахтера" после вмешательства ВАР.

"На мой взгляд, это желтая Трубину и пенальти. Мяч летит в зону игроков "Олимпика", которые даже не видят его. Давайте запретим тогда находиться игрокам во вратарской", - сказал Метревели.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Михаил Метревели
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (18)
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Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 23:23
Он просто должен отмазаться
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0
0
Лекарь (село Дарница)
08.03.2021 в 23:15
Не знаю, тут надо было либо гол засчитывать, либо пенальти назначать. Здесь нет никакого вне игры. Я бы еще понял, если бы Лучи пытался оправдать арбитра, говоря о нападении на вратаря. Но нет же! Вне игры! Знаете, даже Колина себе такого не позволял.
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+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.03.2021 в 23:09
Вагигалии с щарошкиным пирдюжем
Ответить
0
-3
Лекарь (село Дарница)
08.03.2021 в 23:16
Проспись, придурок
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+1
-1
Очманілий Заєць (Odessa)
08.03.2021 в 22:51
Жовта Трубіну і пенальті - це якщо арбітр встиг свиснути до голу. Якщо гол відбувся, то його просто зараховують.
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+7
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.03.2021 в 22:56
успокойся, учи матчасть: отмена гола, желтая, пенальти.
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+1
-4
янковский ян (Запорожье)
08.03.2021 в 22:50
Канал футбол включил заднюю? Или поняли чтогол очевидный
Ответить
+5
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.03.2021 в 22:52
это не "Ф1\2\3\" включил заднюю - это мнение Метревели. Денисов с ним не согласен.
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+5
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
08.03.2021 в 22:50
Те саме що і Гельзін сказав
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+6
-1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
08.03.2021 в 22:49
Сам-то он понял, чё сказал ? Трубин рвётся к мячу... его мешают... Он - в этот момент - без мяча... кому желтую ?
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+1
-10
sergei2020 (Черновцы)
08.03.2021 в 22:55
Трубин толкает игрока Олимпика в спину,а потом создает видимость,что тянется к мячу.Игрок стоял спиной кТрубину и никаких действий не предпринимал. Жолтая и пеналь.
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+6
-1
KDK2020 (Киев)
08.03.2021 в 23:05
В чем "его мешают", в миксере? А если без твоего детского лепета: когда Трубин толкал стоящего с нему спиной игрока Олимпика, мячь еще только вылетал с углового, т.е. по твоим же словам получается, что "офсайда" там уже нету? Ну а если ты имеешь ввиду что "его мешает" лежачий и сбитый им же игрок Олимпика, тогда поздравляю, ты неисправим.
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+4
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.03.2021 в 23:12
Що у тебе з очима? Трубін сам рухається вперед і штовхає кулаками в спину Снурніцина, який теж намагається рухатись НА М'ЯЧ, а не блокує Трубіна. Чи то у деяких не з очима проблема, а з головою та совістю?
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.03.2021 в 22:49
Денисов категорически против высказываний Метревели: это его последний комент...
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+5
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
08.03.2021 в 22:42
АПЛ забрали, ла лигу тоже, со следующего сезона не будет ЛЧ и ЛЕ, это чучело членисов чем собрался заманивать болельщика на свои каналы, неужели высерами а Морозова и всяких алкашей?
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+4
-2
Лекарь (село Дарница)
08.03.2021 в 23:21
Осталось сделать единый телепул на базе какого-то другого телеканала и от каналов футбол раз два три останется максимум канал раз.
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0
-1
мы за динамо (киев)
08.03.2021 в 22:36
відволікаючий фінт вухами
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+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.03.2021 в 22:35
Все, немає такого експерта, а може і взагалі.
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+5
-1


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