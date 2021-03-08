Эксперт ТК Футбол: В моменте с отмененным голом Олимпика должны быть желтая Трубину и пенальти

В чем "его мешают", в миксере? А если без твоего детского лепета: когда Трубин толкал стоящего с нему спиной игрока Олимпика, мячь еще только вылетал с углового, т.е. по твоим же словам получается, что "офсайда" там уже нету? Ну а если ты имеешь ввиду что "его мешает" лежачий и сбитый им же игрок Олимпика, тогда поздравляю, ты неисправим.