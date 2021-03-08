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Кобин: Сейчас не то Динамо, что было 10–20 лет назад. Обычная команда, против которой можно играть
Итоги матча с киевлянами от главного тренера закарпатцев
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Главный тренер "Миная" Василий Кобин подвел итог
"Конечно, Милевскому не хватает физических кондиций на весь матч. Мы понимаем, сколько ему лет. Но сегодня он зацепился буквально за все мячи, которые были. Он спокоен в принятии решений, умеет контролировать мяч. Но сегодня у нас было очень много брака. И в полузащите, и в защите. Артем отыграл матч на хорошем уровне. Силенок ему не хватает, но 60–70 минут он может играть даже против "Динамо". С соперником послабее – то и больше.
Я не заметил авторитета "Динамо". Сейчас не то "Динамо", чтобы на кого-то давить своим авторитетом. Сейчас не то "Динамо", что было 10–20 лет назад. Это обычная команда, против которой можно играть. Просто в нашем чемпионате есть моменты, которые все видят, но ничего не могут с ними сделать.
С Луческу мы поздоровались и пожелали друг другу хорошей игры. Я пожелал "Динамо" хорошего матча в Лиге Европы. Я давно убил в себе игрока и сфокусирован на тренерской работе. Я не маленький ребенок, которому нужно подсказывать. Я не игрок, которым нужно руководить, это я должен руководить игроками и командой", - сказал Кобин.
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