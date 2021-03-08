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Кобин: Сейчас не то Динамо, что было 10–20 лет назад. Обычная команда, против которой можно играть

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги матча с киевлянами от главного тренера закарпатцев

Кобин: Сейчас не то Динамо, что было 10–20 лет назад. Обычная команда, против которой можно играть

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин подвел итог матча 17-го тура УПЛ против "Динамо" (0:3).

"Конечно, Милевскому не хватает физических кондиций на весь матч. Мы понимаем, сколько ему лет. Но сегодня он зацепился буквально за все мячи, которые были. Он спокоен в принятии решений, умеет контролировать мяч. Но сегодня у нас было очень много брака. И в полузащите, и в защите. Артем отыграл матч на хорошем уровне. Силенок ему не хватает, но 60–70 минут он может играть даже против "Динамо". С соперником послабее – то и больше.

Я не заметил авторитета "Динамо". Сейчас не то "Динамо", чтобы на кого-то давить своим авторитетом. Сейчас не то "Динамо", что было 10–20 лет назад. Это обычная команда, против которой можно играть. Просто в нашем чемпионате есть моменты, которые все видят, но ничего не могут с ними сделать.

С Луческу мы поздоровались и пожелали друг другу хорошей игры. Я пожелал "Динамо" хорошего матча в Лиге Европы. Я давно убил в себе игрока и сфокусирован на тренерской работе. Я не маленький ребенок, которому нужно подсказывать. Я не игрок, которым нужно руководить, это я должен руководить игроками и командой", - сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
08.03.2021 в 23:19
Вася, открою тебе секрет. Твой Шахтер тоже давно не тот, в котором ты полировкой пластика задницей занимался. А, еще нет Днепра, Металлиста, Арсенала и еще нескольких команд. Просыпайся, Вася!
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команид (Киев)
08.03.2021 в 23:16
Пару раз пройти центр поля за первый тайм , это доказал! Раньше вообще не получалось переходить))
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KDK2020 (Киев)
08.03.2021 в 23:06
Ну что, сыграл?
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