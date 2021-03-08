Кобин: Сейчас не то Динамо, что было 10–20 лет назад. Обычная команда, против которой можно играть

Главный тренер "Миная" Василий Кобин подвел итог матча 17-го тура УПЛ против "Динамо" (0:3).

"Конечно, Милевскому не хватает физических кондиций на весь матч. Мы понимаем, сколько ему лет. Но сегодня он зацепился буквально за все мячи, которые были. Он спокоен в принятии решений, умеет контролировать мяч. Но сегодня у нас было очень много брака. И в полузащите, и в защите. Артем отыграл матч на хорошем уровне. Силенок ему не хватает, но 60–70 минут он может играть даже против "Динамо". С соперником послабее – то и больше.

Я не заметил авторитета "Динамо". Сейчас не то "Динамо", чтобы на кого-то давить своим авторитетом. Сейчас не то "Динамо", что было 10–20 лет назад. Это обычная команда, против которой можно играть. Просто в нашем чемпионате есть моменты, которые все видят, но ничего не могут с ними сделать.

С Луческу мы поздоровались и пожелали друг другу хорошей игры. Я пожелал "Динамо" хорошего матча в Лиге Европы. Я давно убил в себе игрока и сфокусирован на тренерской работе. Я не маленький ребенок, которому нужно подсказывать. Я не игрок, которым нужно руководить, это я должен руководить игроками и командой", - сказал Кобин.