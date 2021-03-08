Простой матч, но неправильные решения. Романов не справился с судейством поединка Рух - Десна

Матч 17-го тура УПЛ "Рух" - "Десна" был несложным для судейства, однако арбитр Виталий Романов допустил несколько ошибок, которые и были проанализированы экспертом, экс-арбитром ФИФА Мирослав Ступаром. Также эксперт разобрал резонансные эпизоды, по итогам которых судья принял правильное решение. Далее – в хронологическом порядке.

Первый гол "Десны". На 21-й минуте Сигурдссон контролировал мяч в своей штрафной, Тотовицкий вступил в отбор и мяч от ноги попал ему в руку (далее была передача на Чепурненко и гол). Это не является нарушением правил, ведь был неожиданный мяч от своей ноги. Игра рукой не фиксируется в такой ситуации. Гол был засчитан справедливо.





На 36-й минуте Кондраков открылся под передачу в штрафной площадке "Десны", пробросил мяч себе на ход, после чего Гитченко своей ногой дернул Кондракова за ногу. Игрок "Руха" упал на газон, а Романов расценил, что нарушения правил не было и "наградил" футболиста львовской команды желтой карточкой то ли за симуляцию, то ли за бурные эмоции. Но нужно было фиксировать фол и назначать одиннадцатиметровый удар – явная "подсечка", даже легкой достаточно для того, чтобы игрок потерял координацию движений и повалился на газон.



59-я минута. Конопля подал мяч в штрафную "Руха", защитник, выбрав неправильную позицию, не успел на этот мяч, а Тотовицкий, выскочив высоко в воздух, сумел акцентировано сыграть и забить гол. Чистый гол, но Романов отменил его из-за якобы нарушения со стороны Тотовицкого. Арбитр расценил, что игрок "Десны" рукой толкнул защитника. Но это не так. Рука Тотовицкого была в естественном положении, двигалась во время прыжка в соответствии с биомеханикой. Надо было взятие ворот засчитать.



На 62-й минуте Романов не сразу назначил пенальти в ворота львовской команды за игру рукой Билого в штрафной. В целом простой момент, но Романов мог его не видеть из-за выбранной позиции на поле. Апеллировал Тотовицкий, на что судья не отреагировал. Благо, проявилась командная работа: ассистент Чертоляс просигнализировал арбитру в поле об игре рукой, после чего Романов и назначил одиннадцатиметровый удар.

Резюмируя, Мирослав Ступар сказал:

- Простой матч, одна из команд была значительно сильнее другой. Но опытный арбитр ФИФА качественно не подготовился к игре и не провел ее на высоком уровне.

Добавим, что в итоге арбитром был зафиксирован счет 4:0 в пользу "Десны".