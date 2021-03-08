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Политыло: Не удивлюсь, если терпение какого-то из президентов лопнет – может быть что-то серьезное

Премьер-лига
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В Олимпике продолжают недоумевать по поводу отмены гола в ворота Шахтера

Политыло: Не удивлюсь, если терпение какого-то из президентов лопнет – может быть что-то серьезное

olimpik.com.ua

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Полузащитник "Олимпика" Сергей Политыло высказался касательно отмененного гола "олимпийцев" в матче 17 тура УПЛ против "Шахтера" после вмешательства ВАР.

"Во время игры – никак не оценивал эпизод. Судья отменил, уже ничего не докажешь. Но потом посмотрели в спокойной обстановке. Удивительно, что такие голы отменяют. Чистый гол.

Не удивлюсь, если терпение какого-то из президентов лопнет – может быть что-то серьезное. Мне так кажется. Потому что... Не хочется говорить. Естественно, это несправедливое решение, какой офсайд может быть с углового? Вратарь, на штанге человек стоит – два человека по правилам за линией", – сказал Политыло.

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В статье: Сергей Политыло Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк)
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