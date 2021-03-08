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Шаран: Ничейный результат в матче с Днепром-1 для нас приемлем

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия снова не проиграла в Днепре

Шаран: Ничейный результат в матче с Днепром-1 для нас приемлем

ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал игру своих подопечных в матче 17-го тура УПЛ матче против "Днепра-1" (0:0).

"Собственно говоря, надеялся, что сегодня буду нервничать меньше, чем в среду, но не получилось. Мы понимали, что обе команды будут стремиться победы, особенно "Днепр-1".

Команда играющая и заслуживает место, которое занимает. И мы понимали наши кадровые проблемы: Лучкевич, Ковалец, Гордиенко, Бухал. Поэтому считаю, что правильно построили свою игру, выбрав схему с тремя центральными защитниками.

Практически всю борьбу мы выиграли, кроме момента Когута во втором тайме. Действиями в защите я больше доволен, ведь сыграли на ноль. А в атаке сыграли не так, как хотели. Но несмотря на кадровые проблемы, понимаем, что ничейный результат для нас приемлем в этом поединке. "Днепр-1" во втором тайме должен был забивать дважды или трижды", - сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия СК Днепр-1
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Источник:
ФК Александрия

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