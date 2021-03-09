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Зотько: Как с углового может быть офсайд? Чистый гол, у нас его просто украли
Прения продолжается
ТК Футбол
Защитник "Олимпика" Иван Зотько высказался касательно отмененного гола команды в
"Придумали какой-то офсайд. Пусть аналитики уже разбираются. Считаю, что был чистый гол, у нас его просто украли. Не знаю, как с углового может быть офсайд", – сказал Зотько.
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Источник:Футбольний формат
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