Зотько: Как с углового может быть офсайд? Чистый гол, у нас его просто украли

Защитник "Олимпика" Иван Зотько высказался касательно отмененного гола команды в матче 17 тура УПЛ против "Шахтера" после вмешательства ВАР.

"Придумали какой-то офсайд. Пусть аналитики уже разбираются. Считаю, что был чистый гол, у нас его просто украли. Не знаю, как с углового может быть офсайд", – сказал Зотько.