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Зотько: Как с углового может быть офсайд? Чистый гол, у нас его просто украли

Премьер-лига
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Зотько: Как с углового может быть офсайд? Чистый гол, у нас его просто украли

ТК Футбол

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Защитник "Олимпика" Иван Зотько высказался касательно отмененного гола команды в матче 17 тура УПЛ против "Шахтера" после вмешательства ВАР.

"Придумали какой-то офсайд. Пусть аналитики уже разбираются. Считаю, что был чистый гол, у нас его просто украли. Не знаю, как с углового может быть офсайд", – сказал Зотько.

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Иван Зотько
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