Лавриненко - о матче с Колосом: Игра складывалась для обеих команд достаточно сложно

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал ничью против "Колоса" (0:0) в матче 17-го тура УПЛ.

"Игра складывалась для обеих команд достаточно сложно. Поле было тяжелое сегодня, такой весенний футбол. В таких матчах игра идет до ошибки и слава богу, что мы ее не допустили", - сказал Лавриненко.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Ингулец" находится на 11-м месте, в активе клуба 13 очков. "Колос" идет на 7-й позиции, набрав 23.