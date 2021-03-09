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Лавриненко - о матче с Колосом: Игра складывалась для обеих команд достаточно сложно
Наставник "Ингульца" прокомментировал ничью
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал ничью против "Колоса" (0:0) в матче 17-го тура УПЛ.
"Игра складывалась для обеих команд достаточно сложно. Поле было тяжелое сегодня, такой весенний футбол. В таких матчах игра идет до ошибки и слава богу, что мы ее не допустили", - сказал Лавриненко.
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Ингулец" находится на 11-м месте, в активе клуба 13 очков. "Колос" идет на 7-й позиции, набрав 23.
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Источник:ТК Футбол
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