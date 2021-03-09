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Лавриненко - о матче с Колосом: Игра складывалась для обеих команд достаточно сложно

Премьер-лига
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Наставник "Ингульца" прокомментировал ничью

Лавриненко - о матче с Колосом: Игра складывалась для обеих команд достаточно сложно

Скриншот: ТК Футбол

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Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал ничью против "Колоса" (0:0) в матче 17-го тура УПЛ.

"Игра складывалась для обеих команд достаточно сложно. Поле было тяжелое сегодня, такой весенний футбол. В таких матчах игра идет до ошибки и слава богу, что мы ее не допустили", - сказал Лавриненко.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Ингулец" находится на 11-м месте, в активе клуба 13 очков. "Колос" идет на 7-й позиции, набрав 23.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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