Богдан Леднев: Был выбор между Динамо и Шахтером

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев рассказал о том, был ли у него вариант перехода в донецкий "Шахтер".

"Это было не в 2010 году, это было позже. Когда я уходил из "Днепра" и пришел в "Динамо", когда мы в Юношеской лиге УЕФА участвовали. Тогда стоял выбор между "Динамо" и "Шахтером".

Почему "Динамо"? В первую очередь, это мой родной клуб, я еще детскую школу здесь проходил. Плюс я и сам из Киева. Особенной дилеммы не было в этом вопросе", — отметил Леднев.