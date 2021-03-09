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Богдан Леднев: Был выбор между Динамо и Шахтером
Он принял решение в пользу родного клуба
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев рассказал о том, был ли у него вариант перехода в донецкий "Шахтер".
"Это было не в 2010 году, это было позже. Когда я уходил из "Днепра" и пришел в "Динамо", когда мы в Юношеской лиге УЕФА участвовали. Тогда стоял выбор между "Динамо" и "Шахтером".
Почему "Динамо"? В первую очередь, это мой родной клуб, я еще детскую школу здесь проходил. Плюс я и сам из Киева. Особенной дилеммы не было в этом вопросе", — отметил Леднев.
Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги 22-летний футболист провел 8 матчей, в которых забил 1 гол.
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