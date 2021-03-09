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Богдан Леднев: Был выбор между Динамо и Шахтером

Премьер-лига
(4 голосов)

Он принял решение в пользу родного клуба

Богдан Леднев: Был выбор между Динамо и Шахтером

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев рассказал о том, был ли у него вариант перехода в донецкий "Шахтер".

"Это было не в 2010 году, это было позже. Когда я уходил из "Днепра" и пришел в "Динамо", когда мы в Юношеской лиге УЕФА участвовали. Тогда стоял выбор между "Динамо" и "Шахтером".

Почему "Динамо"? В первую очередь, это мой родной клуб, я еще детскую школу здесь проходил. Плюс я и сам из Киева. Особенной дилеммы не было в этом вопросе", — отметил Леднев.

Напомним, что в текущем сезоне Премьер-лиги 22-летний футболист провел 8 матчей, в которых забил 1 гол.

Читайте также ВИДЕО, как Леднев забил дебютный гол за Динамо

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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (7)
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Kolibri (Киевоград)
09.03.2021 в 09:56
Вот и сиди на банке!!!
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.03.2021 в 10:00
Забиваючи голи... Не плутай з полєнком - Коваленком.
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
09.03.2021 в 09:46
В интернете,как на заборе,можно писать что угодно.Тем более,по прошествии стольких лет.
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0
-2
Hanter44 (Baburka)
09.03.2021 в 10:28
Кто то не согласен?
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0
0
fabo59
09.03.2021 в 09:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.03.2021 в 09:13
пошел бы в Шахтер - оказался бы в Мариуполе
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+4
0
avatar
uprise (Минск)
09.03.2021 в 09:04
Несмотря, что это твой родной клуб та всё же выбирал!
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+2
-1


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