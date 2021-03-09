Игрок Десны назвал свой гол в ворота Руха сокровищем

Полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк прокомментировал победу над Рухом" (4:0) в рамках 17-го тура УПЛ.

"Гол реально был очень важным для меня, потому что долго не шло. Для нападающего голы – это как сокровище. Очень приятно, что забил во Львове. Победили же на классе. Полностью переиграли соперника", - сказал Гуцуляк.

Напомним, что для 23-летнего футболиста это был дебютный гол в составе "Десны". За все время выступления в черниговском клубе он сделал 5 ассистов в 22 матчах. Последний раз он забивал в августе 2019-го года в составе "Карпат".