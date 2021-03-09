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Игрок Десны назвал свой гол в ворота Руха сокровищем
Для него он стал дебютным
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк прокомментировал победу над Рухом" (4:0) в рамках 17-го тура УПЛ.
"Гол реально был очень важным для меня, потому что долго не шло. Для нападающего голы – это как сокровище. Очень приятно, что забил во Львове. Победили же на классе. Полностью переиграли соперника", - сказал Гуцуляк.
Напомним, что для 23-летнего футболиста это был дебютный гол в составе "Десны". За все время выступления в черниговском клубе он сделал 5 ассистов в 22 матчах. Последний раз он забивал в августе 2019-го года в составе "Карпат".
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