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Игрок Десны назвал свой гол в ворота Руха сокровищем

Премьер-лига
(1 голосов)

Для него он стал дебютным

Игрок Десны назвал свой гол в ворота Руха сокровищем

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк прокомментировал победу над Рухом" (4:0) в рамках 17-го тура УПЛ.

"Гол реально был очень важным для меня, потому что долго не шло. Для нападающего голы – это как сокровище. Очень приятно, что забил во Львове. Победили же на классе. Полностью переиграли соперника", - сказал Гуцуляк.

Напомним, что для 23-летнего футболиста это был дебютный гол в составе "Десны". За все время выступления в черниговском клубе он сделал 5 ассистов в 22 матчах. Последний раз он забивал в августе 2019-го года в составе "Карпат".

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В статье: Десна (Чернигов) Алексей Гуцуляк
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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pele0903 (киев)
09.03.2021 в 09:23
Нарешті забив.Дійсно,видавав класні ігри,а от з голам не фартило.
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