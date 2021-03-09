Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кополовец: Было сложно войти в игру, когда Динамо уже выигрывало 2:0
Спортдиректор закарпатцев прокомментировал возвращение в большой футбол
Фото: ФК Минай
Играющий спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец поделился своими впечатлениями о возвращении в большой футбол в матче 17-го тура чемпионата УПЛ с киевским "Динамо". Поединок завершился победой киевлян со счетом 4:0.
"Если откровенно, это очень сложно в моем возрасте снова пройти путь от аматоров до Премьер-лиги. Но я дал себе слово выдержать все трудности и сдержал его. Конечно, досадно, что не сумели дать бой "Динамо", хотя очень хотелось добиться положительного результата. Тем более, что киевляне не произвели впечатления команды без слабых мест.
Как оцениваю свои действия? Было сложно войти в игру, ведь, когда я вышел на замену, то "Минай" уже проигрывал 0:2 и находился в меньшинстве. К тому же, играть пришлось не на своей позиции в полузащите, а на левом фланге обороны. Но важно, что была возможность убедиться, что я нахожусь в игровом тонусе, что еще есть порох в пороховницах. Я буду продолжать упорно тренироваться и надеюсь, что за "Минай" еще сыграю. Поверьте, эти эмоции сложно передать", - сказал Кополовец.
Напомним, что последний раз Кополовец выходил на поле в Премьер-Лиге еще в декабре 2014-го года.
Популярное сейчас
- Клубам в Лиге чемпионов запретят трансферы между собой
- Яремчук с паса Безуса забил свой 18-й гол в сезоне - ВИДЕО
- "Стимуляция в футболе третьей стороной запрещена". Баранка выступит с официальным заявлением
- СМИ назвали сумму, которую Шахтер заплатил Десне за ничью с Динамо
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули