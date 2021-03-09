Кополовец: Было сложно войти в игру, когда Динамо уже выигрывало 2:0

Играющий спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец поделился своими впечатлениями о возвращении в большой футбол в матче 17-го тура чемпионата УПЛ с киевским "Динамо". Поединок завершился победой киевлян со счетом 4:0.

"Если откровенно, это очень сложно в моем возрасте снова пройти путь от аматоров до Премьер-лиги. Но я дал себе слово выдержать все трудности и сдержал его. Конечно, досадно, что не сумели дать бой "Динамо", хотя очень хотелось добиться положительного результата. Тем более, что киевляне не произвели впечатления команды без слабых мест.

Как оцениваю свои действия? Было сложно войти в игру, ведь, когда я вышел на замену, то "Минай" уже проигрывал 0:2 и находился в меньшинстве. К тому же, играть пришлось не на своей позиции в полузащите, а на левом фланге обороны. Но важно, что была возможность убедиться, что я нахожусь в игровом тонусе, что еще есть порох в пороховницах. Я буду продолжать упорно тренироваться и надеюсь, что за "Минай" еще сыграю. Поверьте, эти эмоции сложно передать", - сказал Кополовец.