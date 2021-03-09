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Ассистент главного тренера Руха назвал возможную причину поражения в матче с Десной

Премьер-лига
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Грицай — о поражении от черниговского клуба

Ассистент главного тренера Руха назвал возможную причину поражения в матче с Десной

Новина українською

Ассистент главного тренера "Руха" Александр Грицай прокомментировал поражение против "Десны" (0:4) в 17-м туре УПЛ.

"Хотел бы поблагодарить работников клуба за то, что они подготовили стадион. Играть было можно, хоть и тяжело, мяч дробило. Тем не менее, это не мешало Десне создавать моменты, а нам не удавалось это. Хочу попросить прощение у болельщиков. 0:4 - не тот результат, который они ожидали увидеть.

Комментировать особо нечего, победила более сильная команда. Причина, наверное, в проигранных единоборствах, где-то не так вошли в игру в первом тайме, были ошибки. Дальше нас просто добили. Но я думаю, что это поражение сделает нас сильнее. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше", - сказал Грицай.

Напомним, что после 17-ти туров в турнирной таблице "Рух" занимает 12-е место, в активе клуба 13 очков. "Десна" набрав 30 баллов, находится на 4-й позиции.

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В статье: Александр Грицай Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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