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УПЛ назвала лучшего игрока 17-го тура
Им стал нападающий "Зари"
Фото:УПЛ
Экспертный совет УПЛ признал форварда "Зари"Александра Гладкого лучшим игроком по итогам 17-го тура.
По итогам голосования 33-летний нападающий опередил одноклубника Аллахяра, а также черниговцев Андрея Тотовицкого и Егора Картушова.
В текущем сезоне во всех турнирах Гладкий провел 21 матч, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
Напомним, что в матче со "Львовом" Гладкий оформил дубль и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
09.03.2021 в 11:16
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