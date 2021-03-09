УПЛ назвала лучшего игрока 17-го тура

Экспертный совет УПЛ признал форварда "Зари"Александра Гладкого лучшим игроком по итогам 17-го тура.

По итогам голосования 33-летний нападающий опередил одноклубника Аллахяра, а также черниговцев Андрея Тотовицкого и Егора Картушова.

В текущем сезоне во всех турнирах Гладкий провел 21 матч, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи.

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Напомним, что в матче со "Львовом" Гладкий оформил дубль и отдал 1 голевую передачу.