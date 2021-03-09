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Малийский защитник присоединится к Минаю на этой недели

Премьер-лига
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В клубе Сиака Багайоко ожидают 11 марта

Малийский защитник присоединится к Минаю на этой недели

Фото: aBamako.com

Новина українською

Малийский левый защитник "Миная" Сиака Багайоко до сих пор не прибыл в расположение украинского клуба. Об этом сообщает Meta-ratings.

Игрок сборной Мали должен был прибыть в Украину еще в середине февраля, но его приезд уже несколько раз переносился. 22-летний Багайоко был заявлен за закарпатский клуб на чемпионат Украины в начале марта, но пока не прибыл в расположение команды.

В "Минае" ожидают приезд Багайоко 11 марта, поэтому в ближайших календарных поединках он не сможет помочь одному из аутсайдеров чемпионата УПЛ. Футболисту понадобится время для адаптации в новой команде.

В этом году малийский защитник провел шесть матчей за сборную Мали в чемпионате африканских наций.

Напомним, что по итогам 17-го тура УПЛ "Минай" в текущей таблице УПЛ занимает 13-е место с 13 очками.

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В статье: ФК Минай Сиака Багайоко
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Источник:
Meta-ratings

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