Малийский защитник присоединится к Минаю на этой недели

Малийский левый защитник "Миная" Сиака Багайоко до сих пор не прибыл в расположение украинского клуба. Об этом сообщает Meta-ratings.

Игрок сборной Мали должен был прибыть в Украину еще в середине февраля, но его приезд уже несколько раз переносился. 22-летний Багайоко был заявлен за закарпатский клуб на чемпионат Украины в начале марта, но пока не прибыл в расположение команды.

В "Минае" ожидают приезд Багайоко 11 марта, поэтому в ближайших календарных поединках он не сможет помочь одному из аутсайдеров чемпионата УПЛ. Футболисту понадобится время для адаптации в новой команде.

В этом году малийский защитник провел шесть матчей за сборную Мали в чемпионате африканских наций.

Напомним, что по итогам 17-го тура УПЛ "Минай" в текущей таблице УПЛ занимает 13-е место с 13 очками.