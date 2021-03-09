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Малийский защитник присоединится к Минаю на этой недели
В клубе Сиака Багайоко ожидают 11 марта
Фото: aBamako.com
Малийский левый защитник "Миная" Сиака Багайоко до сих пор не прибыл в расположение украинского клуба. Об этом сообщает Meta-ratings.
Игрок сборной Мали должен был прибыть в Украину еще в середине февраля, но его приезд уже несколько раз переносился. 22-летний Багайоко был заявлен за закарпатский клуб на чемпионат Украины в начале марта, но пока не прибыл в расположение команды.
В "Минае" ожидают приезд Багайоко 11 марта, поэтому в ближайших календарных поединках он не сможет помочь одному из аутсайдеров чемпионата УПЛ. Футболисту понадобится время для адаптации в новой команде.
В этом году малийский защитник провел шесть матчей за сборную Мали в чемпионате африканских наций.
Напомним, что по итогам 17-го тура УПЛ "Минай" в текущей таблице УПЛ занимает 13-е место с 13 очками.
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