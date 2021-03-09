Психологический спад: хавбек Колоса объяснил проблему команды с реализацией 11-метровых

Полузащитник "Колоса" Олег Ильин прокомментировал ситуацию с нереализацией пенальти в матче 17-го тура с "Ингульцом" (0:0).

- Что происходит с пенальти у "Колоса"?

- Не знаю, может, психологический спад какой-то. Но ничего, будем работать, будем исправляться.

- Тренируете вообще?

- Не всегда. У нас есть штатные пенальтисты - там, Паша Ориховский. Они решают все, - сказал Ильин.

Напомним, что также в 1/4 финала Кубка Украины "Колос" проиграл "Динамо" в послематчевой серии пенальти (4:3).

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