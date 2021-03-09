Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Психологический спад: хавбек Колоса объяснил проблему команды с реализацией 11-метровых
У клуба есть некие трудности
Скриншот: ТК Футбол
Полузащитник "Колоса" Олег Ильин прокомментировал ситуацию с нереализацией пенальти в матче 17-го тура с "Ингульцом" (0:0).
- Что происходит с пенальти у "Колоса"?
- Не знаю, может, психологический спад какой-то. Но ничего, будем работать, будем исправляться.
- Тренируете вообще?
- Не всегда. У нас есть штатные пенальтисты - там, Паша Ориховский. Они решают все, - сказал Ильин.
Напомним, что также в 1/4 финала Кубка Украины "Колос" проиграл "Динамо" в послематчевой серии пенальти (4:3).
.
Популярное сейчас
- Символическая сборная 17-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Умер легендарный футболист Карпат
- Зотько: Как с углового может быть офсайд? Чистый гол, у нас его просто украли
- Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно
- Эффектная журналистка, на которую засмотрелся футболист Ювентуса прямо во время матча. ФОТО
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины