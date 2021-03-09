Алекс Великих оценил вероятность приезда Аллегри в Шахтер

Скаут Алекс Великих поделился мыслями относительно возможных переговоров с Массимилиано Аллегри в "Шахтер".

"Аллегри ищет новый клуб. Его агент сейчас активен. Считаю его приход в "Шахтер" невозможным, но агент может использовать это для давления в переговорах с другими клубами. Не исключаю "Рому".

Агентские ли игры это? Думаю, да. Хотя "Шахтер" хорошо знают и уважают в Европе, но украинский чемпионат вряд ли заинтересует итальянского специалиста", - сказал Великих.