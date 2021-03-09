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Алекс Великих оценил вероятность приезда Аллегри в Шахтер

Премьер-лига
(3 голосов)

Он считает, что это невозможно

Алекс Великих оценил вероятность приезда Аллегри в Шахтер

Фото: ФК Ювентус

Новина українською

Скаут Алекс Великих поделился мыслями относительно возможных переговоров с Массимилиано Аллегри в "Шахтер".

"Аллегри ищет новый клуб. Его агент сейчас активен. Считаю его приход в "Шахтер" невозможным, но агент может использовать это для давления в переговорах с другими клубами. Не исключаю "Рому".

Агентские ли игры это? Думаю, да. Хотя "Шахтер" хорошо знают и уважают в Европе, но украинский чемпионат вряд ли заинтересует итальянского специалиста", - сказал Великих.

Напомним, что ранее была информация о том, что "Шахтер" начал переговоры с Аллегри.

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В статье: Массимилиано Аллегри Шахтер (Донецк) Алекс Великих
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Источник:
FootballHub

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
09.03.2021 в 14:08
У нас все готовы схавать
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Hanter44 (Baburka)
09.03.2021 в 14:07
Футбольный формат выходит на Эспресо,Хозяева и учредители которого Инна АВАКОВА, Арсений ЯЦЕНЮК, Лариса Княжицкая, Иван ЖЕВАГО. Ну вот .О степени доверия к нему решайте сами.
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0
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dmitroj88
09.03.2021 в 13:53
Нужно назло сурку хацкевича пригласить...
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0
-1


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