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Алекс Великих оценил вероятность приезда Аллегри в Шахтер
Он считает, что это невозможно
Фото: ФК Ювентус
Скаут Алекс Великих поделился мыслями относительно возможных переговоров с Массимилиано Аллегри в "Шахтер".
"Аллегри ищет новый клуб. Его агент сейчас активен. Считаю его приход в "Шахтер" невозможным, но агент может использовать это для давления в переговорах с другими клубами. Не исключаю "Рому".
Агентские ли игры это? Думаю, да. Хотя "Шахтер" хорошо знают и уважают в Европе, но украинский чемпионат вряд ли заинтересует итальянского специалиста", - сказал Великих.
Напомним, что ранее была информация о том, что "Шахтер" начал переговоры с Аллегри.
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