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"Лучше уйти в аренду". Хавбек Динамо признался, что благодарен Хацкевичу за честность

Премьер-лига
(3 голосов)

Леднев не подходил под стиль игры экс-наставника киевлян

"Лучше уйти в аренду". Хавбек Динамо признался, что благодарен Хацкевичу за честность

Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев поделился мнением о бывшем тренере киевлян Александре Хацкевиче.

"На тот момент я не подходил под стиль игры "Динамо" Хацкевича. Он видел. Я ему благодарен за то, что он не скрывал, не оставил в дубле. Не было такого, чтобы он говорил, мол, будешь играть, а сам отправлял в дубль .

Он сделал все откровенно. Сказал, что у меня не будет игрового времени, так что лучше уйти в аренду. Если такая ситуация случается у молодого футболиста, то нет смысла сидеть и играть за дубль. Лучше уж пробовать себя в мужском футболе, взрослом", – сказал Леднев.

Напомним, что 22-летний футболист присоединился к "Динамо" в 2016 году. С 2018 по 2020-й он провел на правах аренды в луганской "Заре".


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В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
09.03.2021 в 14:12
Вспомнился классик: "Политыло! Почему не играешь!!!? Сегодня уезжаешь х@# отсюда! Ты уже не капитан! Иди на х@# отсюда!"
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