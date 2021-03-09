"Лучше уйти в аренду". Хавбек Динамо признался, что благодарен Хацкевичу за честность

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев поделился мнением о бывшем тренере киевлян Александре Хацкевиче.

"На тот момент я не подходил под стиль игры "Динамо" Хацкевича. Он видел. Я ему благодарен за то, что он не скрывал, не оставил в дубле. Не было такого, чтобы он говорил, мол, будешь играть, а сам отправлял в дубль .

Он сделал все откровенно. Сказал, что у меня не будет игрового времени, так что лучше уйти в аренду. Если такая ситуация случается у молодого футболиста, то нет смысла сидеть и играть за дубль. Лучше уж пробовать себя в мужском футболе, взрослом", – сказал Леднев.