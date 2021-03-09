Мертвый сезон, или Много шума из-за чего? Акценты зрителя на играх 17-го тура УПЛ

На мой взгляд, это был худший тур в сезоне. Достаточно сказать, что из 14 команд забивали в нем только 5. И угадайте, кем они были? Теми, кто занимает первые пять мест в турнирной таблице. Менее двух голов за игру, в среднем, добытых едва ли не каждой третьей из всех команд лиги – это даже не голевая засуха, это какой-то мертвый сезон.

При этом три матча завершились с крупным счетом. То есть, 11 мячей из 13 были забиты в трех играх из семи. Без комментариев.

Динамо – Минай 3:0

Олимпик – Шахтер 0:1

Заря – Львов 4:0

Рух – Десна 0:4

Мариуполь – Ворскла 0:1

Днепр-1 – Александрия 0:0

Ингулец – Колос 0:0

Зрелищность. Ни одного поединка из семи в туре, который я мог бы назвать действительно смотрибельным. Такого, пожалуй, не было за все те годы, что практикуется этот обзор.

Лишь методом исключения могу выделить донецкое дерби, в котором было порядка восьми опасных моментов у ворот. Но и это будет менее момента за 10 минут. И пусть вас не вводит в заблуждение счет матчей в Запорожье и Львове: "Заря" забила четыре из шести возможных, а "Десна" - четыре из пяти. О их горе-соперниках лучше будет умолчать.

Фото - ФК "Заря"

Обе ничьи тура послужили жесткой антирекламой для УПЛ. И если от сельского дерби мы были вправе этого ожидать: сильны еще в нем были пережитки первой лиги, то "Днепр" с "Александрией" еще пять дней назад выдали нам самый зрелищный поединок в четвертьфиналах Кубка. И вот, такой конфуз: те же три момента за игру.

Интрига. Раньше всех с нею покончила "Заря". Первый же гол Гладкого на 9-й минуте стал началом бесславного конца "Львова" в этот день. Следующие три гола в его ворота были забиты в течение ближайшего получаса.

"Десна" разобралась с этим ближе к середине первого тайма, когда счет открыл Чепурненко. Разумеется, это без учета нелегитимного (то есть, не назначенного) пенальти в пользу "Руха". А после него были те же три мяча, пропущенные хозяевами поля за полтайма.

Боюсь, что единственный гол "Ворсклы", забитый Кулачем с пенальти на 35-й минуте, вкупе с удалением Быкова, предрешил исход встречи для "Мариуполя". Ибо не припомню у него ни единого реального (и вновь-таки, легитимного) шанса изменить результат.

Подобно этому, первый же мяч "Динамо", забитый Сидорчуком в начале второго тайма фактически означал капитуляцию для "Миная".

"Александрия" промурыжила соперника вплоть до концовки матча, когда на 85-й минуте после удара Когута от поражения ее спасла лишь стойка ворот. Жаль "Днепр": он больше хотел играть в футбол.

Минутой позже Нкенг еще мог увести от поражения "Олимпик", но ему помешал Трубин. И тогда же Малыш стал героем Петрово, парировав пенальти Ориховского и отстояв очко для "Ингульца". Как вы знаете, автор не использует тюремный жаргон, но те, кто радостно внимал нецензурщине в послематчевых интервью тура, вольны понимать это, как им привычнее.

Логика. Увы и ах, но самыми закономерными стали обе "нулевки". Никто не "наиграл" в них на гол, даже рвавшийся к воротам "Днепр" имел лишь две голевые возможности. Что уж говорить об остальных, явивших нам образчики антифутбола.

А во всех без исключения поединках, завершившихся победой одной из команд, результат сочту логичным. Можно говорить лишь о вариациях счета в пользу выигравшего. Ни одного не адекватного игре исхода в туре – знаете, а ведь и такого я не припомню за все эти годы. Футбол был логичен просто до тошноты.

Судейство. Зато любителям скандалов и конспирологии тур доставил массу удовольствия.

На мой взгляд, упоминания здесь заслуживал арбитраж трех матчей. Однако во Львове, где эксперт сайта подметил как "точку", не поставленную в ворота "Десны" при 0:1, так и гол в ворота "Руха", не засчитанный при 0:2, отчего-то не думаю, что противоположные решения рефери Романова могли бы принципиально повлиять на ход событий.

То ли дело в Полтаве, где арбитр Шурман назначил судьбоносный пенальти в ворота "Мариуполя"! Вызываю на связь своего консультанта Юстаса. Лексика оригинала, как всегда, сохранена.

На самом деле все вопли и стоны идут лесом. Толчок в спину без попытки сыграть в мяч: явное лишение соперника возможности забить гол. Пенальти и обязательная красная карточка у "Мариуполя". То есть, здесь он согласен с мнением эксперта Ступара, вопреки эксперту Шебеку.

И вновь солидарность со Ступаром – в оценке эпизода на 70-й минуте (при 0:1), когда Яворский в штрафной "Ворсклы" ударил Кулакова по ноге, но был зафиксирован фол в атаке. То есть, у "Мариуполя" отняли шанс отыграться.

Ну и гвоздь программы: не засчитанный на 38-й минуте, при 0:1, гол Нкенга в ворота "Шахтера". Надо сказать, что разговор у нас вышел подробный. Но следует сразу и четко уяснить три вещи.

Первая: предвзятость к кому-либо здесь отсутствует изначально – иначе это было бы неинтересно. Цель – попытаться разобраться в эпизоде. Вторая: эпизод рассматривается сам по себе – вне какого-либо контекста симпатий судей к конкретному клубу, есть они или нет. Третья: никто (включая меня) не обязан соглашаться с Юстасом – этого всего лишь его личное мнение.

Здесь абсолютно согласен с судьями. В недавней игре "Колоса" с "Рухом" игроки двигались друг к другу, и в них воткнулся вратарь. Здесь явная блокировка вратаря в пределах вратарской: игрок двигался, пересекая движение вратаря. Добавлю, он был уверен в том, что гол не засчитан из-за этого, и крайне удивлен, когда услышал о "вне игры".

Явное движение наперерез, и уже потом контакт вратаря с игроком. Стоять на пути вратаря во вратарской умышленно нельзя. Часто игрок становится перед вратарем перед подачей, тогда я сразу говорю, что если вратарь попытается пойти к мячу и упрется в Вас, то будет свободный.

В игре "Колоса" вратарь "Руха" шел в игроков, которые ему не мешали и двигались от него (чуть-чуть) совсем в другую сторону. А здесь, даже если Трубин нарушал, то вначале была блокировка. Обычно такое всегда в пользу вратаря.

На следующий день, в игре "Ливерпуля". Салах становится при угловом перед вратарем. При подаче вратарь пытается сделать движение к мячу, натыкается на Салаха, толкает со всей дури руками в спину, Салах падает… Свободный в пользу воротника без ВАР.

Но ВАР не может рассматривать два эпизода одновременно. Рассматривали "вне игры". По линии, проведенной в трансляции, я офсайд не увидел, рука вратаря явно ближе к линии в момент удара головой, а вратарь рукой играть может, поэтому линия должна быть по ней.

Еще одно мнение профессионального арбитра, которое, вне зависимости от его уровня, имеет право на жизнь. А прислушиваться ли к нему – личное право каждого из вас. Лично я уважительно выслушаю любое мнение профи, но лишь снисходительно улыбнусь, услышав эмоциональный спич условного журналиста М, в юности игравшего "на первенство бани".

Что еще? Момент описан подробно, специально для того чтобы не пускаться в бесплодные споры с особо компетентными читателями. А если мы вдруг идем с ротой в разную ногу, или плывем против течения – извините, мы так видим. И, повторюсь, наша цель – не свержение или защита существующего судейского строя, а исключительно разбор конкретного случая.

Везение. Беспримерно повезло в туре "Александрии", которую таки уберегла от потери очков эта штанга под занавесочку.

Перекладины от Буяльского (при 0:0 с "Минаем") и от Кочергина (при 4:0 со "Львовом") оставим за кадром – они ничего не решали в этих играх.

Личности. Однозначно, самая яркая фигура тура – Гладкий из "Зари", с его 2+1. Не менее однозначно, вторым назову черниговца Тотовицкого. В тройку включил бы и Аллахьяра ("Заря"). Но кроме них столь же живо запомнился лишь Кочергин из той же команды Скрипника.

Три важных сэйва сделал мариуполец Гальчук, которого признал бы лучшим среди вратарей. Но даже не вспомню, когда кипер первенствовал здесь со столь скромным показателем. И это лишнее подтверждение ущербности тура. Отдельно отметим Малыша, спасшего для "Ингульца" очередную ничью, отразив пенальти незадолго до финального свистка.

Симпатии. Ничего нового и все банально: больше всего для зрителя сыграла пресловутая пятерка "первачей". И мне трудно выделить кого-то из них особо.

Откровенно слабыми звеньями нашей, как выяснилось, тонкой цепи, по моему мнению, показали себя: в первую очередь - "Минай", затем – "Рух", и, на сей раз, увы, "Мариуполь". И совсем недалеко от них ушли, в смысле зрелищности, "Львов", "Ингулец" и "Александрия". Прибавьте к этому увядший "Колос", и мы получим ровно половину участников чемпионата.

Что и говорить, тур вышел знатным.

Таблица. Тут все просто: ведущая пятерка увеличила отрыв от остальной лиги. Хотя самая широкая трещина пролегла между "Колосом" и "Мариуполем" - в самой, что ни на есть, золотой середине таблицы.

"Днепр" пытается выбраться из "братской могилки" аутсайдерского болота, но пока это ему не очень удается. А вот "Львов" своей игрой и результатом, уже в который раз красноречиво засвидетельствовал то, что клубом заправляют дилетанты. А значит, несмотря на плотность в таблице, нынче именно он – очевидный претендент на "вылет".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 17 12 4 1 36-13 +23 40 2 Шахтер 17 10 6 1 36-12 +24 36 3 Заря 16 9 5 2 31-11 +20 32 4 Десна 17 8 6 3 27-14 +13 30 5 Ворскла 17 7 7 3 24-14 +10 28 6 ФК Александрия 17 6 5 6 24-21 +3 23 7 Колос 17 5 8 4 21-18 +3 23 8 ФК Мариуполь 17 4 5 8 16-24 -8 17 9 Олимпик 16 5 2 9 22-28 -6 17 10 СК Днепр-1 17 4 4 9 22-30 -8 16 11 Ингулец 17 1 10 6 15-27 -12 13 12 Рух 17 2 7 8 15-31 -16 13 13 ФК Минай 16 3 4 9 12-32 -20 13 14 ФК Львов 16 3 3 10 11-37 -26 12

Анонсы. Беглый взгляд на афишу нового тура обещает нам ожесточенную борьбу в каждом из матчей. Однако давно известно: уж в чем-в чем, а в борьбе недостатка у нас нет. Мне наивному по-прежнему хотелось бы игры…

Конечно, жду ее в титульной игре тура: "Заря" - "Динамо". И так же надеюсь на нее в поединке "Шахтера" с "Десной", который, по ожиданиям от него, вряд ли уступит. Прежде всего, хочу увидеть конкурентных андердогов. И отчаянно матерюсь в адрес тихо враждующих телеканалов, поставивших их в свой эфир на одно и то же время.

"Ворскла" и "Днепр" мне тоже интересны. Управится ли машина, конструируемая Максимовым, с оживающим при Йовичевиче "Днепром"?

"Александрия" - "Олимпик" и "Мариуполь" - "Колос". Сказка о той самой золотой середине. Станет ли трещина пропастью, или расстояние между ними уменьшится, а то и останется прежним? Нужно ли говорить, кто будет сидеть в засаде, а кому придется рисковать? Это еще если он захочет…

И внизу лобовой замес: "Минай" - "Ингулец" плюс львовское дерби. И здесь чудес не жду. Как правило, в подобных поединках мы наблюдаем унылую возню, и в этом смысле все они остаются командами первой лиги, за уши притянутой в "вышку".

Словом, вывески почти все – прям аж дух захватывает. Если смотреть в таблицу. А если на поле, в прошедшем 17-м туре – тихий ужас. Увы, великолепный 16-й тур пока смотрится исключением из правила. Правила, в которое возвели наш весенний футбол три остальных тура в новом году.

Мертвый сезон. Джентльмены ждут и надеются…