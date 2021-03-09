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Чепурненко: Приятно возвращаться во Львов - здесь был у меня хороший период

Премьер-лига
(3 голосов)

Хавбек забил Руху

Чепурненко: Приятно возвращаться во Львов - здесь был у меня хороший период

Фото - ФК Десна

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Полузащитник "Десны" Евгений Чепурненко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Рухом" (4:0) в рамках 17-го тура УПЛ.

"Только положительные эмоции. Мы добыли хороший результат. Приятно возвращаться во Львов - здесь был у меня хороший период. Команда показала хороший футбол и заслуженно победила.

Александр Дмитриевич (Рябоконь) пригласил меня зимой на сборы и получилось оправдать его доверие. Я получил шанс выйти в составе, забил гол и благодарен ему за предоставленный шанс. Постараюсь и дальше не подводить", - сказал Чепурненко.

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В статье: Десна (Чернигов) Евгений Чепурненко Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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