Чепурненко: Приятно возвращаться во Львов - здесь был у меня хороший период

Полузащитник " Десны " Евгений Чепурненко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Рухом" (4:0) в рамках 17-го тура УПЛ.

"Только положительные эмоции. Мы добыли хороший результат. Приятно возвращаться во Львов - здесь был у меня хороший период. Команда показала хороший футбол и заслуженно победила.

Александр Дмитриевич (Рябоконь) пригласил меня зимой на сборы и получилось оправдать его доверие. Я получил шанс выйти в составе, забил гол и благодарен ему за предоставленный шанс. Постараюсь и дальше не подводить", - сказал Чепурненко.