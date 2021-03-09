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Чепурненко: Приятно возвращаться во Львов - здесь был у меня хороший период
Хавбек забил Руху
Фото - ФК Десна
Полузащитник "
"Только положительные эмоции. Мы добыли хороший результат. Приятно возвращаться во Львов - здесь был у меня хороший период. Команда показала хороший футбол и заслуженно победила.
Александр Дмитриевич (Рябоконь) пригласил меня зимой на сборы и получилось оправдать его доверие. Я получил шанс выйти в составе, забил гол и благодарен ему за предоставленный шанс. Постараюсь и дальше не подводить", - сказал Чепурненко.
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