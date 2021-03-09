Аллахяр: Запорожье - хороший, приятный город

Нападающий " Зари " Аллахъяр Сайядманеш прокомментировал победу над "Львовом" (4:0) в 17-м туре УПЛ.

- С победой тебя, Аллахъяр. Что скажешь о прошедшем матче?

- Искренне благодарю за тёплые слова. Очень приятно, что победила команда. Мы все играли для достижения положительного результата и добились его.

- Тебя признали лучшим игроком февраля и на клубном, и на всеукраинском уровне.

- Нос вверх не задираю. Я футболист и делаю всё для команды, что в моих силах. Признание болельщиков – это безусловный плюс и я искренне их за это благодарю, но я часть команды и все ребята играют для достижения положительного результата. Поэтому все они достойны этого звания.

- Как в целом тебе в "Заре"? Ребята называют тебя "Машиной".

- Да, ребята всегда меня поддерживают. Во всех ситуациях. Адаптация в своё время далась мне очень легко. Я в свою очередь тоже благодарю их за поддержку. Мне здесь очень комфортно. Я так же благодарю за поддержку руководство и болельщиков. Доверие очень много для меня значит.

- Как обстоят дела с языковым барьером?

- Я говорю на нескольких языках. Могу ответить и на английском, и на турецком. Немного понимаю русский. Языкового барьера, как такового, нет.

- Как тебе в целом в Запорожье?

- Хороший, приятный город. Как и везде, есть свои плюсы, есть свои минусы. Но плюсов, естественно, больше. Но я сосредоточен исключительно на работе и тренировках.