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Аллахяр: Запорожье - хороший, приятный город

Премьер-лига
(1 голосов)

Но адаптация в Заре иранцу поначалу давалась непросто

Аллахяр: Запорожье - хороший, приятный город

zarya-lugansk.com

Новина українською

Нападающий "Зари" Аллахъяр Сайядманеш прокомментировал победу над "Львовом" (4:0) в 17-м туре УПЛ.

- С победой тебя, Аллахъяр. Что скажешь о прошедшем матче?

- Искренне благодарю за тёплые слова. Очень приятно, что победила команда. Мы все играли для достижения положительного результата и добились его.

- Тебя признали лучшим игроком февраля и на клубном, и на всеукраинском уровне.

- Нос вверх не задираю. Я футболист и делаю всё для команды, что в моих силах. Признание болельщиков – это безусловный плюс и я искренне их за это благодарю, но я часть команды и все ребята играют для достижения положительного результата. Поэтому все они достойны этого звания.

- Как в целом тебе в "Заре"? Ребята называют тебя "Машиной".

- Да, ребята всегда меня поддерживают. Во всех ситуациях. Адаптация в своё время далась мне очень легко. Я в свою очередь тоже благодарю их за поддержку. Мне здесь очень комфортно. Я так же благодарю за поддержку руководство и болельщиков. Доверие очень много для меня значит.

- Как обстоят дела с языковым барьером?

- Я говорю на нескольких языках. Могу ответить и на английском, и на турецком. Немного понимаю русский. Языкового барьера, как такового, нет.

- Как тебе в целом в Запорожье?

- Хороший, приятный город. Как и везде, есть свои плюсы, есть свои минусы. Но плюсов, естественно, больше. Но я сосредоточен исключительно на работе и тренировках.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Аллахяр
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
09.03.2021 в 17:20
очень удачно перса взяли, молодчики Зоря
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