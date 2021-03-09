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Кочергин сыграл свой 100-й матч за Зарю

Премьер-лига
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Серьезный юбилей

Кочергин сыграл свой 100-й матч за Зарю

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин сыграл свой 100-й матч за луганскую команду.

Юбилейным для хавбека стал поединок 17-го тура УПЛ против "Львова" (4:0).

Отметим, что 78 поединков Кочергин за "Зарю" сыграл в УПЛ, 18 - в Лиге Европы, и 4 - в Кубке Украины.

За 100 матчей влуганской команде Влад забил 16 голов и отдал 11 ассистов.

Напомним, что в "Зарю" Кочергин перешел летом 2017 года из "Днепра".

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В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин
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Источник:
ФК Заря

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