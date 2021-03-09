Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кочергин сыграл свой 100-й матч за Зарю
Серьезный юбилей
Полузащитник "Зари"
Юбилейным для хавбека стал поединок 17-го тура УПЛ против "Львова" (4:0).
Отметим, что 78 поединков Кочергин за "Зарю" сыграл в УПЛ, 18 - в Лиге Европы, и 4 - в Кубке Украины.
За 100 матчей влуганской команде Влад забил 16 голов и отдал 11 ассистов.
Напомним, что в "Зарю" Кочергин перешел летом 2017 года из "Днепра".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Заря
Популярное сейчас
- Алиев получил предупреждение от УАФ за свой клип
- Таблица коэффициентов. Цена удачных результатов возрастает
- Умер легендарный футболист Карпат
- ВИДЕО, как Гельзин ворвался в прямой эфир Футбол 1 и обматерил судей
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...