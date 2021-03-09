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Президент Десны после скандала с Олимпиком призывает украинское футбольное сообщество сесть за стол переговоров

Премьер-лига
(1 голосов)

По следам недавнего скандала с Олимпиком и Гельзиным

Президент Десны после скандала с Олимпиком призывает украинское футбольное сообщество сесть за стол переговоров

Новина українською

Президент Десны Владимир Левин призвал украинское футбольное сообщество сесть за стол переговоров и обсудить насущные проблемы.

Данное заявление Левин опубликовал после скандала в поединке 17-го тура Олимпик – Шахтер (0:1), в котором судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.

После матча президент Олимпика Владислав Гельзин в прямом эфире ТК Футбол обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам ТК Футбол.

Читайте такжеВИДЕО, как Гельзин ворвался в прямой эфир Футбол 1 и обматерил судей

После такой эмоциональности Гельзина мнение журналистов и рядовых болельщиков разделились – многие посчитали недопустимым такое поведение Гельзина в прямом эфире.

Я, президент ФК Десна, призываю всех руководителей клубов встретится за круглым столом и открыто, ничего не скрывая, проговорить все моменты, которые происходят в украинском футболе.

Судейство, журналисты - такого быть не должно. Конечно не оставим без внимания и свои ошибки, помня, что мы все делаем общее дело, мы все стремимся к победам, но сильнейший должен определяться только на футбольном поле и по спортивному принципу. Нельзя арбитрам рушить то, что нарабатывается годами - игроки, тренеры, персонал - все работают ради результата команды, а кто-то в чёрной форме может все это разрушить. Нельзя журналистам переходить на личности и обзывать руководителя клуба словами, за которые во всем цивилизационном мире придётся отвечать.

В наших силах все это изменить. В этом наша обязанность и в этом наша сила! Давайте немедленно садиться за стол и говорить, - написал Левин в Фейсбуке.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Владислав Гельзин Владимир Левин
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Комментарии (10)
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TarasLviv2019 (LVIV)
09.03.2021 в 19:22
+1
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.03.2021 в 19:01
После какого матча в этом туре были довольны судейством? А не было такого матча!
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0
-1
avatar
vava170782
09.03.2021 в 19:01
Парадокс ось в чому: президенти платять свої кошти на суддів , а ті їхні команди вбивають. На коні, як мені знається 2 клуби !!!!!!
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
09.03.2021 в 19:11
даже 4 : Ингулец, Рух, Минай, Львов
Ответить
0
0
Очманілий Заєць (Odessa)
09.03.2021 в 18:59
Його Десні наступний матч грати проти Шахтаря. От добродій і захвилювався :-)
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+3
0
IhorSt (Львів)
09.03.2021 в 17:54
Що, і Рінат Леонідович буде? Та навряд, він все-таки рівніший за вас всіх.... "Не царское это дело..."
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+8
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
09.03.2021 в 18:05
Зачем им это??..даунецкую помойку все устраивает!..
Ответить
+6
-3
ковид-21 (Город)
09.03.2021 в 18:06
та кхуевскую блевотину тоже
+2
-10
Wertu098 (8-2 -красота)
09.03.2021 в 18:12
Блевотина тут одна,это ты и тебе подобные рабы!
+4
-2
aleks68
09.03.2021 в 18:19
дЫнамо и сЦуркис и есть главная блевотин
+1
-11


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