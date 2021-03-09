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Президент Десны после скандала с Олимпиком призывает украинское футбольное сообщество сесть за стол переговоров
По следам недавнего скандала с Олимпиком и Гельзиным
Президент
Данное заявление Левин опубликовал после скандала в поединке 17-го тура Олимпик – Шахтер (0:1), в котором судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.
После матча президент Олимпика Владислав Гельзин в прямом эфире ТК Футбол обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам ТК Футбол.
После такой эмоциональности Гельзина мнение журналистов и рядовых болельщиков разделились – многие посчитали недопустимым такое поведение Гельзина в прямом эфире.
Я, президент ФК Десна, призываю всех руководителей клубов встретится за круглым столом и открыто, ничего не скрывая, проговорить все моменты, которые происходят в украинском футболе.
Судейство, журналисты - такого быть не должно. Конечно не оставим без внимания и свои ошибки, помня, что мы все делаем общее дело, мы все стремимся к победам, но сильнейший должен определяться только на футбольном поле и по спортивному принципу. Нельзя арбитрам рушить то, что нарабатывается годами - игроки, тренеры, персонал - все работают ради результата команды, а кто-то в чёрной форме может все это разрушить. Нельзя журналистам переходить на личности и обзывать руководителя клуба словами, за которые во всем цивилизационном мире придётся отвечать.
В наших силах все это изменить. В этом наша обязанность и в этом наша сила! Давайте немедленно садиться за стол и говорить, - написал Левин в Фейсбуке.
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