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"Должны крюком поправить и все" - Сикан рассказал о переломе верхней челюсти

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень неприятная травма

"Должны крюком поправить и все" - Сикан рассказал о переломе верхней челюсти

fcmariupol.com

Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан, который получил неприятную травму в недавнем матче УПЛ с "Ворсклой" (1:0), в эфире ТК Футбол рассказал о характере повреждения и сроках восстановления.

"У меня перелом верхней челюсти, но там должна быть несложная операция. Должны крюком поправить и все.

Думаю, неделю полежу, отдохну, схожу к врачу в Мариуполе и там уже будут принимать решение.

Скляр навестил меня в больнице, мы пообщались. Он сказал, что у него тоже болит голова. Там был неприятный момент, но он не делал что-то специально. Вначале, когда я упал, почувствовал боль и понял, что что-то серьезное, когда рукой почувствовал, что лицо опухло", - сказал Сикан.

Напомним, что Сикан в нынешнем сезоне УПЛ сыграл за "Мариуполь" 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: ФК Мариуполь Даниил Сикан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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IhorSt (Львів)
09.03.2021 в 20:23
Одужуй швидше, травматолог юний:) Щоб і справді все склалося без наслідків. І взагалі - та може хватить т.з. "боротьби". Щось надто багато колеги мають роботи останнім часом:(
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