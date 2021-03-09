"Должны крюком поправить и все" - Сикан рассказал о переломе верхней челюсти

Нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан , который получил неприятную травму в недавнем матче УПЛ с "Ворсклой" (1:0), в эфире ТК Футбол рассказал о характере повреждения и сроках восстановления.

"У меня перелом верхней челюсти, но там должна быть несложная операция. Должны крюком поправить и все.

Думаю, неделю полежу, отдохну, схожу к врачу в Мариуполе и там уже будут принимать решение.

Скляр навестил меня в больнице, мы пообщались. Он сказал, что у него тоже болит голова. Там был неприятный момент, но он не делал что-то специально. Вначале, когда я упал, почувствовал боль и понял, что что-то серьезное, когда рукой почувствовал, что лицо опухло", - сказал Сикан.