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"Должны крюком поправить и все" - Сикан рассказал о переломе верхней челюсти
Очень неприятная травма
fcmariupol.com
Нападающий "Мариуполя"
"У меня перелом верхней челюсти, но там должна быть несложная операция. Должны крюком поправить и все.
Думаю, неделю полежу, отдохну, схожу к врачу в Мариуполе и там уже будут принимать решение.
Скляр навестил меня в больнице, мы пообщались. Он сказал, что у него тоже болит голова. Там был неприятный момент, но он не делал что-то специально. Вначале, когда я упал, почувствовал боль и понял, что что-то серьезное, когда рукой почувствовал, что лицо опухло", - сказал Сикан.
Напомним, что Сикан в нынешнем сезоне УПЛ сыграл за "Мариуполь" 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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