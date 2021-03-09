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УАФ рассмотрит материалы матча Олимпик - Шахтер 11 марта

Премьер-лига
(2 голосов)

Ждем результаты расследований

УАФ рассмотрит материалы матча Олимпик - Шахтер 11 марта

google.co.uk

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КДК УАФ рассмотрит информацию о возможных нарушениях регламента и дисциплинарных правил, которые были зафиксированные в рапортах официальных лиц матча 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" (0:1).

Заседание комитета состоится в четверг, 11 марта.

Также сообщается, что комитетом по этике и честной игры УАФ уже начата проверка возможных нарушений кодекса этики и честной игры УАФ президентом "Олимпика" Владиславом Гельзиным.

Напомним, что поединок "Олимпик" – "Шахтер" закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.

После матча президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам ТК "Футбол".

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Владислав Гельзин КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (8)
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Viktor Ivanjvich
09.03.2021 в 20:14
А ЧТО рассмотрит? -Лучи уже сказал что накажем жестоко-что бы другие не высовывались-или кто то думаеет что УАФ заступится за Олимпик А судьи также будут пролжать беспредельничать .
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+6
0
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waleo (Киев)
09.03.2021 в 20:40
Там Бублик, его коллега по этике будет заправлять.
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
09.03.2021 в 20:04
Чето мне кажется уже и протокол написан. Осталось только для фикции собраться
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+5
0
Oлeкcин (Н.)
09.03.2021 в 19:48
Дисквалифицировать Гельзина на год. Обидится - пусть Олимпик с собой прихватывает.
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+1
-13
avatar
waleo (Киев)
09.03.2021 в 20:02
а судье премию выписать
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+8
0
avatar
waleo (Киев)
09.03.2021 в 20:05
к стати, уже назначили его на зарю-динамо) Заслужил непредвзятым судейством
+10
0
недалековідКиева (Біла Церква)
09.03.2021 в 20:08
Вот увидишь- Зорьку уничтожит...
+1
-6
avatar
waleo (Киев)
09.03.2021 в 20:44
кротоферму больше ничья устроит
+4
0


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