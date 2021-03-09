УАФ рассмотрит материалы матча Олимпик - Шахтер 11 марта

КДК УАФ рассмотрит информацию о возможных нарушениях регламента и дисциплинарных правил, которые были зафиксированные в рапортах официальных лиц матча 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" (0:1).

Заседание комитета состоится в четверг, 11 марта.

Также сообщается, что комитетом по этике и честной игры УАФ уже начата проверка возможных нарушений кодекса этики и честной игры УАФ президентом "Олимпика" Владиславом Гельзиным.

Напомним, что поединок "Олимпик" – "Шахтер" закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР .