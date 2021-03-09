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УАФ рассмотрит материалы матча Шахтер - Олимпик 11 марта

Премьер-лига
(2 голосов)

Ждем результаты расследований

УАФ рассмотрит материалы матча Шахтер - Олимпик 11 марта

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КДК УАФ рассмотрит информацию о возможных нарушениях регламента и дисциплинарных правил, которые были зафиксированные в рапортах официальных лиц матча 17-го тура УПЛ "Олимпик" – "Шахтер" (0:1).

Заседание комитета состоится в четверг, 11 марта.

Также сообщается, что комитетом по этике и честной игры УАФ уже начата проверка возможных нарушений кодекса этики и честной игры УАФ президентом "Олимпика" Владиславом Гельзиным.

Напомним, что поединок "Олимпик" – "Шахтер" закончился громким судейским скандалом, после того как судья встречи Юрий Иванов отменил гол хозяев после просмотра ВАР.

После матча президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам ТК "Футбол".

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В статье: Олимпик (Донецк) Шахтер (Донецк) Владислав Гельзин КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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