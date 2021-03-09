Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фирма президента Руха за бюджетные 19,8 млн гривен реконструирует поля на стадионе в Винниках
Фирма президента Руха легко победила в тендере
Фирма "Академия футбола", которая принадлежит президенту "
Винниковское коммунальное предприятие "Спортинвест" подписало договор с "Академией футбола" на капремонт футбольных полей с обустройством освещения в Винниках за 19,8 млн гривен. Это деньги из местного бюджета.
Конкурировала с "Академией футбола" только одна компания - "Галич-БК".
Интересно, что это первое участие "Академии футбола" в публичных закупках и первая победа. Для заключения договора участник должен был предоставить документальное подтверждение выполнения аналогичных работ и наличие работников. Компания не указала фактологических данных, а лишь предоставила справки, имеет и опыт, и работников.
ООО "Академия футбола" зарегистрировано в Винниках, а его учредителями являются несколько компаний, бенефициарами являются президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский и его жена Юлия.
Интересно, что на сайте "Руха" также есть новость о реконструкции полей и стадиона, правда клуб не указал, за чей счет они будут проводиться.
Ранее "Рух" проводил домашние матчи на стадионе имени Маркевича, а сейчас на этих полях тренируются футболисты из детской школы клуба.
На стадионе имени Богдана Маркевича находится 6 полей. Три полноразмерных, два из которых с натуральным покрытием, также есть три поля меньшего размера с искусственным покрытием.
Популярное сейчас
- Алиев - Павелко: Андрей, не занимайся ерундой. У меня тоже есть к тебе вопросы
- Олимпик инициирует сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи
- Таблица коэффициентов. Цена удачных результатов возрастает
- Нас обманули. Судейские эксперты объяснили, почему гол в ворота Шахтера отменили ошибочно
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО