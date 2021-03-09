  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фирма президента Руха за бюджетные 19,8 млн гривен реконструирует поля на стадионе в Винниках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фирма президента Руха за бюджетные 19,8 млн гривен реконструирует поля на стадионе в Винниках

Премьер-лига
(2 голосов)

Фирма президента Руха легко победила в тендере

Фирма президента Руха за бюджетные 19,8 млн гривен реконструирует поля на стадионе в Винниках

Новина українською

Фирма "Академия футбола", которая принадлежит президенту "Руха" Григорию Козловскому, выиграла тендер на капитальный ремонт футбольных полей стадиона имени Маркевича в Винниках.

Винниковское коммунальное предприятие "Спортинвест" подписало договор с "Академией футбола" на капремонт футбольных полей с обустройством освещения в Винниках за 19,8 млн гривен. Это деньги из местного бюджета.

Конкурировала с "Академией футбола" только одна компания - "Галич-БК".

Интересно, что это первое участие "Академии футбола" в публичных закупках и первая победа. Для заключения договора участник должен был предоставить документальное подтверждение выполнения аналогичных работ и наличие работников. Компания не указала фактологических данных, а лишь предоставила справки, имеет и опыт, и работников.

ООО "Академия футбола" зарегистрировано в Винниках, а его учредителями являются несколько компаний, бенефициарами являются президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский и его жена Юлия.

Интересно, что на сайте "Руха" также есть новость о реконструкции полей и стадиона, правда клуб не указал, за чей счет они будут проводиться.

Ранее "Рух" проводил домашние матчи на стадионе имени Маркевича, а сейчас на этих полях тренируются футболисты из детской школы клуба.

На стадионе имени Богдана Маркевича находится 6 полей. Три полноразмерных, два из которых с натуральным покрытием, также есть три поля меньшего размера с искусственным покрытием.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Наші гроші

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...