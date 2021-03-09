Фирма президента Руха за бюджетные 19,8 млн гривен реконструирует поля на стадионе в Винниках

Фирма "Академия футбола", которая принадлежит президенту " Руха " Григорию Козловскому, выиграла тендер на капитальный ремонт футбольных полей стадиона имени Маркевича в Винниках.

Винниковское коммунальное предприятие "Спортинвест" подписало договор с "Академией футбола" на капремонт футбольных полей с обустройством освещения в Винниках за 19,8 млн гривен. Это деньги из местного бюджета.

Конкурировала с "Академией футбола" только одна компания - "Галич-БК".

Интересно, что это первое участие "Академии футбола" в публичных закупках и первая победа. Для заключения договора участник должен был предоставить документальное подтверждение выполнения аналогичных работ и наличие работников. Компания не указала фактологических данных, а лишь предоставила справки, имеет и опыт, и работников.

ООО "Академия футбола" зарегистрировано в Винниках, а его учредителями являются несколько компаний, бенефициарами являются президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский и его жена Юлия.

Интересно, что на сайте "Руха" также есть новость о реконструкции полей и стадиона, правда клуб не указал, за чей счет они будут проводиться.

Ранее "Рух" проводил домашние матчи на стадионе имени Маркевича, а сейчас на этих полях тренируются футболисты из детской школы клуба.

На стадионе имени Богдана Маркевича находится 6 полей. Три полноразмерных, два из которых с натуральным покрытием, также есть три поля меньшего размера с искусственным покрытием.