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Арбитр Иванов, который судил матч Олимпик - Шахтер, будет работать на поединке Заря - Динамо
Судейские назначения на матчи 18-го тура УПЛ
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 18-го тура
Главными арбитрами на матчах 18-го тура будут работать:
13 марта (суббота)
"Минай" – "Ингулец" – Сергей Бойко (Киевская обл.)
"Ворскла" – "Днепр-1" – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Денис Шурман
14 марта (воскресенье)
"Мариуполь" – "Колос" – Александр Шандор (Львов)
"Шахтер" – "Десна" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Николай Балакин
"Заря" – "Динамо" – Юрий Иванов (Донецкая обл.), арбитр ВАР – Катерина Монзуль
"Александрия" – "Олимпик" – Олег Деревинский (Киев)
Информации по матчу "Рух" – "Львов" нет. Скорее всего, из-за матчей сборной Украины на "Арене Львов" поединок будет перенесен.
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