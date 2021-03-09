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Арбитр Иванов, который судил матч Олимпик - Шахтер, будет работать на поединке Заря - Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Судейские назначения на матчи 18-го тура УПЛ

Арбитр Иванов, который судил матч Олимпик - Шахтер, будет работать на поединке Заря - Динамо

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 18-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 18-го тура будут работать:

13 марта (суббота)

"Минай" – "Ингулец" – Сергей Бойко (Киевская обл.)

"Ворскла" – "Днепр-1" – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Денис Шурман

14 марта (воскресенье)

"Мариуполь" – "Колос" – Александр Шандор (Львов)

"Шахтер" – "Десна" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Николай Балакин

"Заря" – "Динамо" – Юрий Иванов (Донецкая обл.), арбитр ВАР – Катерина Монзуль

"Александрия" – "Олимпик" – Олег Деревинский (Киев)

Информации по матчу "Рух" – "Львов" нет. Скорее всего, из-за матчей сборной Украины на "Арене Львов" поединок будет перенесен.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (13)
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мы за динамо (киев)
09.03.2021 в 20:55
а до нашого берега як не г...но то тріска. в даному випадку і те й друге
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+2
0
AndrewGreen (Lviv)
09.03.2021 в 20:43
Що за Базар Ліга? Одні через карантин домашній матч грають в Києві, а наступний матч (попри червону зону) грають дома; суддя котрий потрапив у скандал на користь конкурента за золоті нагороди - наступний матч судить конкурента; через матч збірної переносять матч чемпіонату (щоб газон зберегти), хоча команда має заявлений запасний стадіон.Рівень футболу потроху росте, а от організація - це дно.
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+4
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.03.2021 в 20:36
Для Динамо - Іванов та Монзуль?! Вже зовсім обнагліли, рятуючи шахтьор і його "гідність".
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+4
-1
SSFC (Белозерье)
09.03.2021 в 20:34
Так тут комплект....Мозоль ДК наВАРить 100%!
Ответить
+4
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
09.03.2021 в 20:32
Бравіссімо))))...і Катюха мозоль на вар,абалдєть
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+4
-1
IhorSt (Львів)
09.03.2021 в 20:20
Дуже правильне рішення. "Не прогибаться"* - наше кредо. Луччі завжди правий - девіз УАФ. Павелко мовчить, як "рыба об лёд" - це він типу не читав заяв 2х президентів клубів? Як же це... гидко:( Це вже зовсім себе не поважати тре, щоб таке терпіти.
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+4
-1
Oлeкcин (Н.)
09.03.2021 в 20:18
Жаль. Он теперь Дынаму за уши и хвост тянуть будет.
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+3
-6
Wertu098 (8-2 -красота)
09.03.2021 в 20:33
Зато олимпик твой чмохтар в хвост и в гриву имел))))
Ответить
+4
-3
Oлeкcин (Н.)
09.03.2021 в 20:41
Причем тут олимпик, Какашин?
+1
-2
download1 (huyersk)
09.03.2021 в 20:17
Щоб вже напевно ДК закатати у цьому матчі
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+6
0
янковский ян (Запорожье)
09.03.2021 в 20:15
Вот вам всем и ответ. Оправдан. Даже не отстранили до рассмотрения кучи жалоб. Ждем ничью
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+7
-1
c99baf (Харьков)
09.03.2021 в 20:20
"Заря" победит.
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+2
-1
UA Hero (Chernivtsi)
09.03.2021 в 20:09
Дуже "вдале" рішення дибіла Лучі... До речі, а де зараз Вакс??? Його так любив і захищав Колліна...
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+3
-1


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