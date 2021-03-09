Арбитр Иванов, который судил матч Олимпик - Шахтер, будет работать на поединке Заря - Динамо

Що за Базар Ліга? Одні через карантин домашній матч грають в Києві, а наступний матч (попри червону зону) грають дома; суддя котрий потрапив у скандал на користь конкурента за золоті нагороди - наступний матч судить конкурента; через матч збірної переносять матч чемпіонату (щоб газон зберегти), хоча команда має заявлений запасний стадіон.Рівень футболу потроху росте, а от організація - це дно.