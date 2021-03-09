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Цитаишвили о травме: Звонил президент Динамо, поддержал меня
Нужна будет операция
ФК "Ворскла" / Неизвестный автор
Хавбек "
"Услышал хруст голеностопа. Но я хочу сказать, что это не тот момент столкновения с Танковским, о котором все думают. Это было уже в конце матча, за две минуты до замены я почувствовал боль и не смог наступать на ногу.
Нужна операция. Точно не могу сказать по восстановлению, у каждого оно по-разному. Как я понял, нужно вставить шуруп, чтобы держал кость.
В "Ворскле" меня все поддержали, почти все звонили и писали. Я в свою очередь тоже им написал, что не знаю, когда восстановлюсь. Может, в этом сезоне мы уже не увидимся. Также звонил президент "Динамо", поддержал меня", - сказал Цитаишвили.
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