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Ингулец - не Динамо. Несмотря на карантин, Минай примет Ингулец в Ужгороде

Премьер-лига
(1 голосов)

Карантин не помешает Минаю принять Ингулец на домашнем стадионе

Ингулец - не Динамо. Несмотря на карантин, Минай примет Ингулец в Ужгороде

Новина українською

В субботу 13 марта в рамках 18-го тура УПЛ "Минай" примет "Ингулец".

Как сообщает Meta-ratings, поединок состоится в Ужгороде, но пройдет без зрителей, так как Закарпатье оказалось в "красной" карантинной зоне.

Кроме того, в УПЛ пока что не решили, когда состоятся перенесенные матчи: "Львов" - "Минай" (1 тур) и "Львов" - "Рух" (18 тур).

Напомним, что матч 17-го тура "Динамо" – "Минай" (3:0), который должен был состояться в Ужгороде, был перенесен в Киев. При этом закарпатский клуб перенос поединка в столицу аргументировал "красной" зоной и карантинными ограничениями.

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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kotigorok (Чернігів)
09.03.2021 в 20:43
А що, вже в червоній зоні можна грати матчі?
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0
Alex.696 (Немирів)
09.03.2021 в 20:41
А що, Інгулець в четвер буде грати в ЛЄ і йому треба здавати тести перед єврокубками? Динамо хоч грає свої матчі, а кабінетний чемпійон просто отримує технічні перемоги без виїзду до суперника.
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