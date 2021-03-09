Ингулец - не Динамо. Несмотря на карантин, Минай примет Ингулец в Ужгороде

В субботу 13 марта в рамках 18-го тура УПЛ " Минай " примет "Ингулец".

Как сообщает Meta-ratings, поединок состоится в Ужгороде, но пройдет без зрителей, так как Закарпатье оказалось в "красной" карантинной зоне.

Кроме того, в УПЛ пока что не решили, когда состоятся перенесенные матчи: "Львов" - "Минай" (1 тур) и "Львов" - "Рух" (18 тур).