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Ингулец - не Динамо. Несмотря на карантин, Минай примет Ингулец в Ужгороде
Карантин не помешает Минаю принять Ингулец на домашнем стадионе
В субботу 13 марта в рамках 18-го тура УПЛ "
Как сообщает Meta-ratings, поединок состоится в Ужгороде, но пройдет без зрителей, так как Закарпатье оказалось в "красной" карантинной зоне.
Кроме того, в УПЛ пока что не решили, когда состоятся перенесенные матчи: "Львов" - "Минай" (1 тур) и "Львов" - "Рух" (18 тур).
Напомним, что матч 17-го тура "Динамо" – "Минай" (3:0), который должен был состояться в Ужгороде, был перенесен в Киев. При этом закарпатский клуб перенос поединка в столицу
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