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Голкипер Олимпика получил дебютный вызов в сборную Косова

Премьер-лига
(1 голосов)

Бетим Альими едет на сбор национальной команды

Голкипер Олимпика получил дебютный вызов в сборную Косова

olimpik.com.ua

Новина українською

Голкипер "Олимпика" Бетим Альими получил вызов в национальную сборную Косова.

Для вратаря это дебютный вызов в национальную сборную страны.

Напомним, что косовары в отборе к ЧМ-2022 28 марта сыграют дома со шведами, а 31-го на выезде с Испанией. Также 24 марта Косово сыграет товарищеский матч с Литвой.

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В статье: Олимпик (Донецк) Косово Бетим Альими
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