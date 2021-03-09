Голкипер Олимпика получил дебютный вызов в сборную Косова

Голкипер " Олимпика " Бетим Альими получил вызов в национальную сборную Косова.

Для вратаря это дебютный вызов в национальную сборную страны.

Напомним, что косовары в отборе к ЧМ-2022 28 марта сыграют дома со шведами, а 31-го на выезде с Испанией. Также 24 марта Косово сыграет товарищеский матч с Литвой.