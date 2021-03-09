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Голкипер Олимпика получил дебютный вызов в сборную Косова
Бетим Альими едет на сбор национальной команды
olimpik.com.ua
Голкипер "
Для вратаря это дебютный вызов в национальную сборную страны.
Напомним, что косовары в отборе к ЧМ-2022 28 марта сыграют дома со шведами, а 31-го на выезде с Испанией. Также 24 марта Косово сыграет товарищеский матч с Литвой.
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Источник:Инстаграм Олимпика
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