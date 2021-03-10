Метаморфозы Шахтера, выставочный матч для Динамо. Эксперты о 17-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся впечатлениями от матчей 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Мариуполь" - "Ворскла" 0:1

Александр Севидов: Игра была равная до того, как "Мариуполь" получил в свои ворота пенальти и удаление на 34-й минуте матча. Этот эпизод стал фактически приговором для азовцев, сломав им игру. "Ворскла" получила огромную фору до конца матча. Жаль, что такие судейские решения ломают суть футбола. Стоит обратить внимание, как располагались игроки Мариуполя, когда Кулач выбегал со своей половины на рандеву с голкипером. Все игроки, забыв о контратаке, побежали вперед к штрафной соперника создавать прессинг, и попали в капкан.

Находясь в меньшинстве более 70 минут, "Мариуполь" играл уже по инерции, отвечая редкими атаками. К тому же за 15 минут до конца матча азовцы остались вдевятером, и шансы на гол растаяли окончательно. Полтавчане были значительно ближе к тому, чтобы забить еще, чем мариупольцям отыграться.

Более опытная команда "Ворскла" сполна воспользовалась благоприятной для себя и роковой для соперника ситуацией в виде пенальти и удаления.

"Олимпик" - "Шахтер" 0:1

Александр Севидов: Если мы раньше говорили о таких командах, как "Колос", "Ворскла", "Днепр-1", что качество игры уходит на второй план ради результата, это же продемонстрировал и "Шахтер". Можно было насчитать с десяток раз, как игроки "горняков" выбивали мяч в никуда, разряжая обстановку. Когда такое было? В игре "Шахтера" что-то потерялось. Сложно сказать, что именно. Может быть внутренняя обстановка, о которой многие говорят, может разуверились в своих силах. Это скрыто внутри команды, и поэтому, не находясь в самом коллективе, приходится лишь гадать. Но проблемы видны на футбольном поле. Многое делается на большом браке, особенно заметно было в первом тайме, который прошел в равной борьбе, и "олимпийцы" играли, не боясь некогда грозного "Шахтера".

Во втором тайме где-то до 65-й минуты ничего не менялось. То же равенство команд без какого-либо преимущества. Только после этого "горняки" начали чувствовать больше уверенности, а "Олимпик" все больше не верил в свои силы отыграться. Хотя за пять минут до конца матча свой голевой момент они создали, но Нкенг пробил в магнитные перчатки Трубина, который удачно расположился.

Самое тревожное, что в этом поединке "Шахтер" не создавал моментов, а голевых мы вообще не увидели. Хотя раньше они за игру создавали два-три голевых момента. Получилась очень натужная и не яркая победа.

Когда смотришь игру "Шахтера", нет уже той уверенности, что команда может прибавить в любой момент, и дожмет соперника. У игроков нет драйва, не горят глаза. Да, три очка есть, но нет радости от этого. Сейчас приходится больше говорить не о футболе, а, к сожалению, о судействе. И в этом матче арбитры вышли на первый план, украв чистый гол у "Олимпика".

"Динамо" - "Минай" 3:0

Сергей Шебек: Такие матчи называются "игра в одни ворота". "Минай" возможно установил рекорд в чемпионате, когда команда за 90 минут совершила одну контратаку и приблизилась к воротам соперника. Случилось это событие на 40-й минуте, закарпатцы сделали вылазку, и как в награду заработали угловой. Второй раз перешли центр поля с проникновением в штрафную на 90+2 минуте, но это уже не в счет.

В первом тайме "Динамо" создала два голевых момента, но не сумели их воплотить в голы. Вратарь выручил "Минай" после удара Беседина, а затем спасла перекладина после выстрела Буяльского. Киевляне полностью владели инициативой, и безоговорочно доминировали, но "Минаю" удалось отбиться, оттянув разгром на второй тайм.

После перерыва все стало на свои места. Хозяева без проблем с экономией ресурсов забили три мяча. Единственно некоторые игроки "Миная" получили пользу от проведенного поединка – это был для них как выставочный матч. Ветераны футбола Милевский и Кополовец напомнили о себе, что были когда-то такие футболисты, и стоит помнить их имена. А заодно можно было бы провести и прощальный матч для наставника закарпатцев, и тогда праздник бы удался.

Встречались две несопоставимые по классу команды, в этом поединке нужно было только угадать: с каким счетом победит "Динамо", и сколько минут продержится аутсайдер.

"Заря" - "Львов" 4:0

Александр Севидов: Получилась игра в одни ворота. Жаль, что у Анатолия Бессмертного, квалифицированного тренера, вышел такой неудачный дебют. Главная проблема у "Львова" - игра в обороне, особенно при переходе из атаки в защиту. Команда была растянута по всему полю, наблюдались большие разрывы между всеми линиями, и этим сполна воспользовались луганчане. Никто друг друга не подстраховывал, тактически львовяне сыграли очень слабо. Если впереди за счет техники и импровизации у них что-то интересное получалось, то в обороне это просто катастрофа.

Во втором тайме сыграли чуть построже, но к тому времени "Заря", ведя в счете 4:0, уже успокоилась, не было рвения как до перерыва. "Львов" крупно проиграл, но в его составе собраны неплохие футболисты, особенно в группе атаки. А вот в обороне нужно работать и работать. Думаю, Бессмертный как бывший защитник сумеет устранить этот недостаток, но для этого ему нужно время. "Заря" была значительно сильнее своего соперника, поэтому все закономерно.

"Ингулец" - "Колос" 0:0

Александр Севидов: Самый лучший подарок на юбилей президента клуба Поворознюку сделал вратарь Малыш, парировавший пенальти. Если бы не он, петровцы могли проиграть, тем самым испортив праздник в честь 50-летия своему шефу. А если говорить по игре, то футбол, который мы увидели, навевал сонность и скуку. Команды практически не создали голевых моментов, о чем можно было бы поговорить.

"Колос" проводил третью игру в течение недели, и их можно еще понять, они подустали, нет хорошего резерва, способного усилить игру. А "Ингульцу" нужны были три очка, чтобы выбираться со дна турнирной таблицы. Как всегда, план и задача на игру "Ингульца" - это не пропустить, а впереди...? Раз не пропустили, значит, справились с задачей, и ничья для них сродни победе. Но команда практически не создает, за матч два-три прохода и прострела вот и все. Тогда как же забивать? Футбол сродни погоде – серый, промозглый и холодный. Можно сказать, команды отмучились на футбольном поле. Хозяева, раз не проиграли, хотя могли, наверняка довольны результатом. Для них главное не проиграть!

"Днепр-1" - "Александрия" 0:0

Александр Севидов: Команды показали безликий и скучный футбол, о котором и говорить нечего. Первый тайм - перекатывание мяча без скоростей. Во втором тайме днепряне немного прибавили, так как "Александрия" очень блекло выглядела в атаке, и к концу матча хозяева чуть активизировались. У "Днепра-1" за игру был только один момент, удар головой Когута в стойку. Кроме стандартов команды никаких опасных моментов не создавали. Даже не хочется повторяться, что без Ковальца александрийцы выглядят блекло в атаке, заменяя креативные действия силовым футболом.

Фото - СК "Днепр-1"

Но и "Днепр-1" не отходит от своего стиля: длинные передачи на Довбика в расчете на борьбу, подбор и без креатива. Ничего не меняется, и это можно наблюдать в каждой игре, словно под копирку. Со стандартов еще пытаются что-то придумать, а вот с игры практически ничего не создают. Не боевая ничья, так можно охарактеризовать этот поединок.

"Рух" - "Десна" 0:4

Сергей Шебек: Грубейшая ошибка исландского легионера Сигурдссона и проходной двор в защите - вот причина столь крупного поражения хозяев. Впереди не знали, как связать атакующие действия, и вместо того, чтобы создавать моменты у ворот соперника, "Рух" их создавал у своих, чем и облегчил задачу "северянам". А "Десна" - это уже опытная и зрелая команда, которая не прощает любезных подарков. Когда счет стал 2:0 после первого тайма, было понятно, что ни сил, ни характера не хватит львовянам спасти игру. Они выглядели растерянными, словно необученные новички, вышедшие в первый раз на поле.

Гол в раздевалку психологически сломал хозяев, которые смирились с ролью проигравшего неудачника. Второй тайм стал простой формальностью. "Десне" с таким безвольным соперником не пришлось прилагать много усилий для победы, она далась ей в экономном режиме. Хотя ожидалось, что после победы в гостях над "Колосом", где команда показала игру и характер, "Рух" сможет бросить вызов крепкой "Десне", но львовская команда просто развалилась на ходу.