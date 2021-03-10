(Анти) Герой футбольного дня. Юрий Иванов

До поздней ночи в квартире гремела музыка. Было слышно возбужденные голоса, на кухне звенела посуда, а около полуночи кто-то чуть не вывалил дверь, хлопнув ею в сердцах. На замечание соседей молодежь не реагировала. Одному просто не открыли, другого послали к черту, а третьего едва не избили. И только когда пришла полиция, молодые люди вежливо кивали головами и обещали больше так не делать. Даже убрали из подъезда пустые бутылки. Заперли за собой дверь, вышли на балкон, переглянулись и... помочились оттуда вниз.

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Именно так выглядит ситуация с назначением фигуранта скандала имени "Олимпика" / "Шахтера" / Гельзина Юрия Иванова на матч "Заря" - "Динамо". Жест пренебрежения, проявление презрения, поношение чужих интересов и демонстрация собственной безнаказанности. Не так, когда котенок инстинктивно справляет нужду в домашние тапочки. А именно с широко расставленными ногами с балкона – чтобы показать свое отношение к общепринятым нормам.

Иванова таким образом хотят поддержать после неудачного судейства в предыдущем поединке? Бред. Юрий обиделся на коллег, считая себя в определенной степени жертвой обстоятельств. Ибо на мониторе ВАР ему не прокручивали эпизод с нарушением Трубина на Снурницыне, за которое, по словам самого Иванова уже после матча, он бы назначил пенальти, а заставляли выискивать офсайд. Манипуляция чистой воды от ассистента арбитра ВАР Скрипки и арбитра ВАР Бойко. И что бы вы думали: оба по примеру Иванова получили назначения на матчи 18-го тура. Бойко будет судить в поле в Ужгороде (уже, кстати, красная зона не мешает здесь играть в футбол), а Скрипка будет ассистировать на линии Александру Шандору в матче "Мариуполь" - "Колос".

Не завуалированное желание показать, кто в доме хозяин.

Думаете, это впервые? После провального матча "Динамо" - "Колос" (2:2) Игорь Пасхал получил назначение на один из топ-матчей следующего тура, затем еще один ("Десна" - "Динамо"), и еще один ("Шахтер" - "Десна"). Дениска Шурман дважды подряд судит матчи с участием полтавской "Ворсклы" с противоречивыми решениями именно в пользу этой команды. Между тем получает назначение на топ-поединок Кубка Украины, где также ошибается ("Динамо" – "Колос", не назначенный пенальти на Супряге), судит как арбитр ВАР то самое "Динамо" в его матче с "Минаем", а в ближайшем туре снова будет работать на поединке... "Ворсклы". Как арбитр ВАР. Дмитрий Бондаренко высасывает из пальца пенальти в матче "Ингулец" - "Ворскла", спасая одну команду от поражения, а у другой отбирая два очка, через две недели уже работает четвертым арбитром на поединке "Днепр-1" - "Александрия", получает назначение и на ближайший тур.

И таких примеров – уйма. Поэтому это не случайности, а тенденция.

Но случай с Ивановым / Бойко – самый вопиющий.

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Они больше не включали музыку. Договорились даже не шуметь, сделав вид, что прислушались и приняли во внимание интересы других людей. Но, поглядывая друг на друга в глухой тишине, едва сдерживали хохот. Ночь временно скрыла их вредительство, однако на утро все скрытое станет явным. Те, кто делал им замечания и вызвал полицию, уверены в своей правоте, на рассвете выйдут из дома. Кто-то – на работу, кто-то – за продуктами, а кто-то просто на свежий воздух. И наткнутся на желтые, липкие и плохо пахнущие пятна... Теперь уже сдерживать хохот смысла не было.