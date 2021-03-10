Степаненко рассказал, чему его научил Фонсека в Шахтере

Полузащитник "Шахтера" Сергей Степаненко поделился мнением о главном тренере "Ромы" Паулу Фонсеке и хавбеке итальянского клуба Генрихе Мхитаряне.

- Что Фонсека оставил "Шахтеру"?

- Много разных мелочей. Например, он научил меня выбирать позицию для отбора мяча у соперника. Он также убедил меня, что я могу улучшить атакующую фазу игры, при этом помогая защищаться.

- Фонсека в "Роме" изменился: с 4-2-3-1 он перешел к защите в три центрбека.

- В "Шахтере" он тоже начинал с 4-4-2. Он решил изменить схему после того, как мы вылетели из Лиги чемпионов от "Янг Бойз". И это было хорошим решением для "Шахтера".

- Другой ваш давний знакомый также играет в "Роме" - это Мхитарян…

- Если я профессионал, то он – супер-профессионал. Вот почему он добился выдающихся результатов в Германии и Англии. Мы хорошо знаем друг друга, потому что мы одного возраста, можно сказать, выросли вместе. Поговорим после матчей, я попросил у него футболку для своего личного музея.

Напомним, что Тарас Степаненко пропустит матчи с "Ромой" и сборной Украины из-за травмы колена.