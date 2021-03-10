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Трубин: Я не Роналду или Месси, не чувствую себя суперзвездой

Премьер-лига
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Голкипер донецкого клуба - о внимании со стороны СМИ

Трубин: Я не Роналду или Месси, не чувствую себя суперзвездой

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал внимание со стороны СМИ.

"В последнее время медиа пишут обо мне все чаще. Впрочем, совсем не чувствую себя суперзвездой. Я не Роналду или Месси.

Я обычный человек: делаю то, что люблю больше всего в жизни. Играю в футбол. Просто в каждой игре я стараюсь показать свой лучший перформанс", – сказал Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Na chasi

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