Трубин: Я не Роналду или Месси, не чувствую себя суперзвездой

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал внимание со стороны СМИ.

"В последнее время медиа пишут обо мне все чаще. Впрочем, совсем не чувствую себя суперзвездой. Я не Роналду или Месси.

Я обычный человек: делаю то, что люблю больше всего в жизни. Играю в футбол. Просто в каждой игре я стараюсь показать свой лучший перформанс", – сказал Трубин.